景氣差 永靖園藝景觀產業園區大降租金招商　　

彰化縣第二大的園藝景觀產業園區在永靖鄉，規畫合計約3公頃的15個單元展售苗木和造景，鄉公所推出大優惠，第一、二年租金打到2折，果然引商店進駐，8月到本月鄉公所辦理兩次招標，已出租11個單元，今天舉辦籌組管理委員會會議，商家將配合打造園區整體亮點。

永靖鄉以栽培、嫁接苗木的技術聞名全國，園藝景觀產業園區面積逾7公頃，是彰化縣第二大的專業園藝園區，也是全國唯一，中央核定總工程經費8900萬元，縣政府2018年發包動工，2020年9月完工，鄉公所從今8月到本月招租15個園藝景觀單元，出租11個。

永靖鄉公所去年放出招租消息，園藝景觀和苗木業者多持觀望；鄉長詹木根今天表示，園藝景觀商家向鄉公所反映，全球經濟受新冠肺炎疫苗影響，普遍不佳，如能降低租金，可刺激業者的承租意願，鄉公所從善如流，訂定租金一期為8年，分四個階段調整，第一、二年2折，第三、四年4折，以此類推，到第四階段打8折，未來視景氣和商家經營狀況再訂租金金額。

永靖鄉公所輔導承租園藝景觀單元的6名商家成立管理委員會，今天召開籌組會議，商家希望建立管理營運方向及永續經營方式的共識；鄉長詹木根說，永靖鄉花木果樹種苗種類多樣化，園藝造景技術精良，園藝景觀園區將變成全國園藝「百貨公司與櫥窗」，民眾到這裡不僅觀賞，還能一次買足需要的苗木或想要的造景。籌備會議決議商家以營造園區整體景觀為目標，打造共同亮點，鄉公所繼續爭取補助提升園區內綠美化和休憩的設施。

永靖鄉毗鄰台灣最大花木園區田尾鄉，前縣長魏明谷爭取中央補助設立永靖鄉園藝景觀產業園區，凸顯永靖鄉產業特色，現任縣長王惠美規畫從永靖鄉到溪州鄉，也就是台一線沿線4鄉鎮共同成立園藝景觀產業陣線，目前爭取中央方創生專案計畫。

永靖鄉鄉長詹木根表示，田尾鄉從小品園藝起家，永靖鄉側重果樹花木種苗，兩鄉發展方向本來就不同，永靖鄉園藝景觀產業專區將打造成為產業微型園區。