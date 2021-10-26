快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣差 永靖園藝景觀產業園區大降租金招商　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
斥資8900萬元完成彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區，鄉公所持續爭取補助提升綠美化與休憩品質。記者簡慧珍／攝影
斥資8900萬元完成彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區，鄉公所持續爭取補助提升綠美化與休憩品質。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第二大的園藝景觀產業園區在永靖鄉，規畫合計約3公頃的15個單元展售苗木和造景，鄉公所推出大優惠，第一、二年租金打到2折，果然引商店進駐，8月到本月鄉公所辦理兩次招標，已出租11個單元，今天舉辦籌組管理委員會會議，商家將配合打造園區整體亮點。

永靖鄉以栽培、嫁接苗木的技術聞名全國，園藝景觀產業園區面積逾7公頃，是彰化縣第二大的專業園藝園區，也是全國唯一，中央核定總工程經費8900萬元，縣政府2018年發包動工，2020年9月完工，鄉公所從今8月到本月招租15個園藝景觀單元，出租11個。

永靖鄉公所去年放出招租消息，園藝景觀和苗木業者多持觀望；鄉長詹木根今天表示，園藝景觀商家向鄉公所反映，全球經濟受新冠肺炎疫苗影響，普遍不佳，如能降低租金，可刺激業者的承租意願，鄉公所從善如流，訂定租金一期為8年，分四個階段調整，第一、二年2折，第三、四年4折，以此類推，到第四階段打8折，未來視景氣和商家經營狀況再訂租金金額。

永靖鄉公所輔導承租園藝景觀單元的6名商家成立管理委員會，今天召開籌組會議，商家希望建立管理營運方向及永續經營方式的共識；鄉長詹木根說，永靖鄉花木果樹種苗種類多樣化，園藝造景技術精良，園藝景觀園區將變成全國園藝「百貨公司與櫥窗」，民眾到這裡不僅觀賞，還能一次買足需要的苗木或想要的造景。籌備會議決議商家以營造園區整體景觀為目標，打造共同亮點，鄉公所繼續爭取補助提升園區內綠美化和休憩的設施。

永靖鄉毗鄰台灣最大花木園區田尾鄉，前縣長魏明谷爭取中央補助設立永靖鄉園藝景觀產業園區，凸顯永靖鄉產業特色，現任縣長王惠美規畫從永靖鄉到溪州鄉，也就是台一線沿線4鄉鎮共同成立園藝景觀產業陣線，目前爭取中央方創生專案計畫。

永靖鄉鄉長詹木根表示，田尾鄉從小品園藝起家，永靖鄉側重果樹花木種苗，兩鄉發展方向本來就不同，永靖鄉園藝景觀產業專區將打造成為產業微型園區。

園藝 新冠肺炎

延伸閱讀

嘉縣議員憂義仁親水公園淪蚊子公園 五河局出面回應

搶五倍券商機 彰化田尾鄉公所補助差價最多25%

花蓮吉安鄉啟動社會救助清查 弱勢鄉親免奔波辦理

新聞中的法律／科技園區轉骨 走向權管統一

相關新聞

彰化依中央指示設大型快打站 預估1.1萬只來437人

因應中央要求，彰化縣政府今(26)日在縣立體育館開設BNT大型快打站，原預估約有11400人前往施打，結果實際前往施打的...

南投埔里集會所爆違規使用 一查非個案!全縣有36處違規

南投縣埔里、國姓等地長輩反映，做長照據點使用的集會所年久失修，逢雨就漏水，盼公部門修復，未料，不少集會所沒使照或建照，等...

景氣差 永靖園藝景觀產業園區大降租金招商　　

彰化縣第二大的園藝景觀產業園區在永靖鄉，規畫合計約3公頃的15個單元展售苗木和造景，鄉公所推出大優惠，第一、二年租金打到...

3歲童莫名瘀青罹血癌 獅友展大愛捐60萬助抗癌小勇士

台中市3歲朱小弟因身上常莫名瘀青，今年4月就醫確診為罕見且惡性度高的血癌，化療後癌指數一度下降，近期上升，且每次化療後血...

山難搜救沒保障 南投縣消防局承諾成立專責搜救隊

南投縣登山活動熱絡，最近登山事故頻傳，讓消防人員搜救疲於奔命，但福利和保障不足，也未成立專責山難搜救隊，引發基層消防隊員...

不必賣命就可闖「柚ㄩˊ遊戲」花壇西施柚文化節有亮點

吃完中秋文旦，換由西施柚登場！彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，花壇鄉公所、花壇鄉農會為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。