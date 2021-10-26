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彰化依中央指示設大型快打站 預估1.1萬只來437人
因應中央要求，彰化縣政府今(26)日在縣立體育館開設BNT大型快打站，原預估約有11400人前往施打，結果實際前往施打的只有437人，縣長王惠美今天上午前往關心，表示是配合中央政策來體育館開設快打站，可能鄉親已經習慣到附近的醫療診所及衛生所施打，人數才不如預期，後續會依照民眾的需求做滾動修正，再開設適當的場所及名額。
王惠美說，縣府今天開設約1萬多個名額，但是現場民眾的施打率卻不如預期，彰化縣第一劑的施打率已超過73%，第二劑施打率已超過31%，之前一直擔心的30-49歲年齡層施打率也有到68.5%，特別謝謝所有鄉親的配合，後續會也會再滾動修正檢討整個方式。
衛生局人員指出，彰化縣政府為配合中央政策，在縣立體育館開設此一大型開打站，所預估的11400人，是中央依平台的意願登記估算得來，原預定上下午各5700人，但因很多民眾已在其他醫療診所或快打站完成施打，或者不願施打，因此今天實際預約人數只有437人，不過，有部分未預約的民眾到場，衛生局仍為他們施打。
雖然在縣立體育館今天設立的大型快打站，衛生局動用甚多人力及物力，但因施打人數不如預期，偌大現場顯空空蕩蕩。但有施打民眾說，如果到一般醫療院所往往不好停車，但在體育館周邊停車方便，反而是個優點。
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