3歲童莫名瘀青罹血癌 獅友展大愛捐60萬助抗癌小勇士

台中市3歲朱小弟因身上常莫名瘀青，今年4月就醫確診為罕見且惡性度高的血癌，化療後癌指數一度下降，近期上升，且每次化療後血球嚴重低下面臨嚴重感染風險，醫療團隊照顧挺過一次又一次的危險，預計2個月後接受半吻合造血幹細胞移植，由於特殊移植併發症用藥健保尚未給付，國際獅子會300-C1區發揮愛心，連2年捐助共60萬元，協助抗癌小勇士迎戰兒童罕見血癌。

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫師巫康熙說，血癌是兒童最常見的癌症，會以常常莫名的瘀青、臉色蒼白、高燒不退、骨頭疼痛等病狀表現，家長如發現小孩有這些症狀，一定要仔細檢查，早期發現提高治療機會。

巫康熙說明，朱小弟在今年4月因身上常常莫名的瘀青，抽血發現血小板低下，治療無效後，轉診到中山附醫，診斷為急性骨髓性白血病(血癌)第7型，罕見且惡性度高，易復發造成死亡。

巫康熙指出，朱小弟化療後，癌細胞一度明顯下降，但近期骨髓檢查，血癌指數上升了，異體造血幹細胞移植(以前稱為骨髓移植)是最好的治療方法。過去採慈濟骨髓庫造血幹細胞配對，近年來團隊克服排斥問題，已完成近20例由父母提供造血幹細胞的半吻合造血幹細胞移植，移植成功率100%。安排朱小弟在二個月後接受朱父提供造血幹細胞的半吻合造血幹細胞移植。