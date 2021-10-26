快訊

加碼券抽心酸的？4款能用店家數不及格 最慘是它…

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

中市第2選區立委補選 地方勸進張家銨承擔

中央社 / 台中26日電

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第2選區立委將進行補選，今天有地方人士到台中市議會勸進民進黨市議員張家銨承擔責任，張家銨說，尊重黨中央決定，如獲徵召不會拒絕。

陳柏惟罷免案通過後，將於公告3個月內進行補選，民進黨內已有當地市議員王立任、楊典忠等人表態願意全力以赴，而上午又有地方鄉親到台中市議會獻花勸進張家銨出來承擔責任。

市議員選區就在立委第2選區內的張家銨，對於鄉親的勸進表示很感動，她接受記者採訪時表示，代表鄉親肯定她的地方服務，但這席立委提名，還要與台灣基進協調出人選，一起合作推出共同人選，才能打贏勝戰。

張家銨指出，一切尊重黨中央的決定，如果獲得徵召，沒有拒絕的理由。

民進黨台中市黨部主委李天生告訴中央社記者，提名人選會採徵召方式，由黨中央與台灣基進協調，決定適當人選，希望能以在地人選為考量，在地人比較了解在地生態，隨時可上陣，而他個人並無意願參選立委，身為黨部主委，將會全力輔選。

台中市 民進黨 台灣基進

延伸閱讀

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

中二補選 議員張家銨露口風：若黨徵召 沒理由拒絕

陳柏惟被罷免 基進黨桃園黨部執行長藍士博宣布參選議員

獨／中二立委補選 泛綠達共識「先基進、後民進黨」

相關新聞

梧棲漁港傳有人放生龍虎石斑 海資所報請漁業署開罰

台中梧棲漁港最近傳出有人放生龍虎石斑，放生照片在臉書爆料公社引起討論，有人說龍虎斑好好煮來吃不是很好嗎，質疑為何要放生？...

3歲童莫名瘀青罹血癌 獅友展大愛捐60萬助抗癌小勇士

台中市3歲朱小弟因身上常莫名瘀青，今年4月就醫確診為罕見且惡性度高的血癌，化療後癌指數一度下降，近期上升，且每次化療後血...

山難搜救沒保障 南投縣消防局承諾成立專責搜救隊

南投縣登山活動熱絡，最近登山事故頻傳，讓消防人員搜救疲於奔命，但福利和保障不足，也未成立專責山難搜救隊，引發基層消防隊員...

不必賣命就可闖「柚ㄩˊ遊戲」花壇西施柚文化節有亮點

吃完中秋文旦，換由西施柚登場！彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，花壇鄉公所、花壇鄉農會為...

台中大甲甲安農地重劃區內路面龜裂破損 議員爭取改善

台中市大甲區甲安農地重劃區內甲農段626等地號周邊路面年久失修，為改善行車品質與安全，台中市議員施志昌爭取近150萬進行...

長照宣導單增列原住民族語 南投長照2.0服務深入原鄉

南投縣原鄉地理環境特殊且交通不便，老人們因只擅於族語交流，並不了解政府長照2.0的服務內容，縣府今年度與地方專業族語老師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。