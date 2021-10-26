中市第2選區立委補選 地方勸進張家銨承擔

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第2選區立委將進行補選，今天有地方人士到台中市議會勸進民進黨市議員張家銨承擔責任，張家銨說，尊重黨中央決定，如獲徵召不會拒絕。

陳柏惟罷免案通過後，將於公告3個月內進行補選，民進黨內已有當地市議員王立任、楊典忠等人表態願意全力以赴，而上午又有地方鄉親到台中市議會獻花勸進張家銨出來承擔責任。

市議員選區就在立委第2選區內的張家銨，對於鄉親的勸進表示很感動，她接受記者採訪時表示，代表鄉親肯定她的地方服務，但這席立委提名，還要與台灣基進協調出人選，一起合作推出共同人選，才能打贏勝戰。

張家銨指出，一切尊重黨中央的決定，如果獲得徵召，沒有拒絕的理由。

民進黨台中市黨部主委李天生告訴中央社記者，提名人選會採徵召方式，由黨中央與台灣基進協調，決定適當人選，希望能以在地人選為考量，在地人比較了解在地生態，隨時可上陣，而他個人並無意願參選立委，身為黨部主委，將會全力輔選。