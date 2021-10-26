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不必賣命就可闖「柚ㄩˊ遊戲」花壇西施柚文化節有亮點

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，粉嫩的果肉令人垂涎。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，粉嫩的果肉令人垂涎。記者劉明岩／攝影

吃完中秋文旦，換由西施柚登場！彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，花壇鄉公所、花壇鄉農會為了協助柚農行銷西施柚，訂10月30日在茉莉花壇夢想館舉辦花壇西施柚產業文化活動，鄉公所並搭上夯劇「魷魚遊戲」，設計「柚ㄩˊ遊戲」，讓親子共娛。

今天在花壇農會舉辦的花壇西施柚文化節宣傳活動中，到場的縣長王惠美表示，「白露來臨品文旦，霜降時節嘗西施」，中秋品過文旦，接下來正是品嘗花壇西施柚的好時機，花壇西施柚產於八卦山脈，其土質、水分及氣候都相當適合種植西施柚，深具口感、水分、甜度、Q度，再搭配粉嫩的果肉，風味極佳，而且還有退火解暑及降血壓的食療作用，美味又健康，希望大家多加支持購買。

王惠美說，本月30日在茉莉花壇夢想館舉辦的西施柚產業活動，花壇鄉公所規劃了當前最夯的「柚ㄩˊ遊戲」，讓大家走在時代潮流中，感受參加遊戲，但不用豁出生命，就可以品嘗拿獎品，現場還有小朋友精彩的表演、阿忠布袋戲熱鬧演出、各式農產品展售、米食、鮮果提供外帶品嘗、親子彩繪西施柚及手作風車鳥笛的DIY活動，還有眾所期待的西施柚兌換活動，。

花壇鄉長顧勝敏說，今年因年初缺水，造成西施柚相對比較小，但甜度反而更高，品質更好，歡迎全國各地民眾採購。

西施柚農陳鐵池說，今年的西施柚品質特別優，甜度可達16、17度，這類品質每台斤可達60元以上。

彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美展示剝下的柚皮。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美展示剝下的柚皮。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美（前排左4）等人拿著西施柚，令人垂涎。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美（前排左4）等人拿著西施柚，令人垂涎。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美（前排左2）等人拿著西施柚，令人垂涎。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美（前排左2）等人拿著西施柚，令人垂涎。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美展示剝下的柚皮。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇西施柚產業文化活動訂30日在花壇茉莉花壇夢想館舉行，花壇鄉公所今天在花壇農會為活動宣傳，縣長王惠美展示剝下的柚皮。記者劉明岩／攝影

文旦 農會

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