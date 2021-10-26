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明天快打結束 盧秀燕:中市第二劑覆蓋率可達三成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市這波快打疫苗後，第二劑覆蓋率可達三成。圖/聯合報系照片 記者趙容萱/攝影
台中市這波快打疫苗後，第二劑覆蓋率可達三成。圖/聯合報系照片 記者趙容萱/攝影

第12期新冠疫苗10月22日開打，台中市22日、24至27日開設快打站為民眾接種。市長盧秀燕今在市政會議表示，目前全市第一劑涵蓋率突破7成，明天結束後第二劑涵蓋率可達3成，兩項指標都比中央預期規定提早達標。她強調未來快打站也不會撤，視疫苗狀況調度。

市長盧秀燕提到，109年流感疫苗接種考評，衛生局獲得「計畫管理績優獎-特優」成績，代表台中市疫苗注射工作雖辛苦，但也獲得肯定。

她說，台中市6月4日開始全國首創快打站為長輩服務，長輩不須上網預約，也不需要排隊，市府透過里鄰系統挨家挨戶發接種通知單。快打任務是65歲以上與55歲以上原住民接種新冠疫苗，明天任務告一段落，預估全市多數65歲以上長輩均完成兩劑接種。

盧秀燕強調，市府快打站不會撤，當疫苗多的時候，醫療院所無法負荷時，快打站就會調度出動，加入中央預約平台繼續發揮功能。

目前全市第一劑涵蓋率已超過7成，明天結束後，全市第二劑涵蓋率將達三成，這兩項指標比中央預期規定時間提早達標，市府會繼續爭取疫苗、繼續服務。

新冠疫苗 盧秀燕 台中市

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