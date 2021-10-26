長照宣導單增列原住民族語 南投長照2.0服務深入原鄉

南投縣原鄉地理環境特殊且交通不便，老人們因只擅於族語交流，並不了解政府長照2.0的服務內容，縣府今年度與地方專業族語老師共同設計族語長照宣導單張，並與鄉公所配合於各村廣播系統，播放多個原住民族的族語長照宣導錄音帶，強化原鄉民眾長照服務。

衛生局表示，南投縣幅員廣闊且境內族群繁多，截至今年9月底原住民人口數約有2萬9510人，且因地域分成信義鄉、仁愛鄉及魚池鄉三個原住民族鄉，原鄉地區原住民族主要族群有布農族、泰雅族、賽德克族、鄒族及居住在日月潭畔之邵族等五大族群，要想深入原民偏鄉，不但要在原住民族地區設立長期照顧管理分站，更要將政府美意宣傳出去。

局長陳南松表示，為使原鄉族人能透過母語宣導，明白政府推動長照2.0的服務內涵，去年起分別於信義、仁愛兩大原住民族人口數最多的鄉鎮，與地方專業族語老師共同設計族語長照宣導單張，同時以卓社布農語、泰雅萬大語、賽考列克泰雅語、賽德克語、日月潭伊達邵族語，分別錄製長照2.0服務族語宣導語音檔，進行各項長照服務宣導。

族語宣導單的單張內容，是將長照2.0服務內容如申請流程、對象、服務項目及補助原則，分別翻譯成族語羅馬拼音文字，便於原鄉民眾閱讀，再與鄉公所配合於清潔隊進行清運垃圾時，以國、台語、原住民族語播放長照2.0服務宣導語音檔，使原鄉族人及長輩能了解目前政府推動長照2.0的服務內容，提升長照服務使用涵蓋率。