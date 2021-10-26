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梧棲漁港傳有人放生龍虎石斑 海資所報請漁業署開罰

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲漁港傳出有人放生大批龍虎石斑。圖／取自臉書爆料公社
台中梧棲漁港傳出有人放生大批龍虎石斑。圖／取自臉書爆料公社

台中梧棲漁港最近傳出有人放生龍虎石斑，放生照片在臉書爆料公社引起討論，有人說龍虎斑好好煮來吃不是很好嗎，質疑為何要放生？有人擔心龍虎石斑恐危及海洋生態，台中市海資所表示，將進行調查並報請漁業署開罰。

網友在爆料公社表示，人工養殖魚龍虎斑就好好煮來吃不是很好，為什麼就是要拿來放生，而且還在梧棲漁港放生，民眾說，看到一群人聚集在梧棲漁港邊，有男有女，接力將大籃活生生的龍虎斑倒入往漁港倒，數量多，有些魚還跳到地上，現場有民眾問說「為何要倒掉？」一個男子回說「放生」。

台中區漁會表示，以前有過宗教團體到梧棲漁港放生魚，這種行為不合法，他們會加強取締，也會將此事件報備給台中市海資所，海資所指出，已調查中，再交由漁業署開罰。

放生 梧棲 爆料公社

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