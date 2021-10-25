搶五倍券商機　田尾鄉公所補助田尾秋爽遊差價最多25%

五倍券商機大家搶，彰化縣唯一基層公所補助的在地小旅行-2021田尾秋爽遊，從本月中旬開始，到目前已兩團成行；田尾鄉鄉長林守政今天表示，將配合五倍券領券越來越便利，領取民眾漸多，鄉公所將協調旅遊業者延長田尾秋爽遊遊程的活動截止日期。

田尾鄉推動成立田尾鄉公路花園休閒農業區，今年政院農業委員會7月6日公告劃定，成為彰化縣第三處休閒農業區，距離上次劃定休區已相隔15年。幕後推手之一的田尾鄉公所，原本想主辦在地小旅行，因涉及公部門不得有商業行為，鄉公所改找旅遊業者主辦，鄉公所酌予補助在地小旅行差價。

鄉公所和旅行業者規畫2021田尾秋爽遊─休閒農業遊程優惠活動，半日遊、一日遊、二日遊，原價分別是400元、1000元、2000元，特價350元、800元、1600元，鄉公所各補助原價和特價之間的差價50元、200元、400元。15日開辦迄今，已有兩團到田尾鄉旅遊。

鄉長林守政說，隨著五倍券領取方式越來越方便，鄉公所不會錯過繁榮田尾鄉的商機，鄉內園藝業者也樂意參與，預料秋高氣爽，田尾鄉公路花園休閒農業區更適合旅遊，鄉公所將協調旅遊業者配合五倍券，2021田尾秋爽遊從一個月（11月14日截止）延長到12月間，鄉公所算過補助款，不構成鄉庫負擔，卻能有效促進公路花園休閒農業區的繁榮。

鄉公所逐一拜訪田尾鄉休閒農業區內的園藝行、餐廳、休閒農場、民宿，逾18家加入在地小旅行協辦店家，套裝行程差異在於DIY課程，從乾燥花到組合盆栽，住宿由遊客自選，可以住進在地小旅行的協辦民宿，住宿費另付，也可以自行找旅宿，翌日再回田尾鄉公路花園集合。洽詢電話田尾鄉遊客服務中心（04）8836882或旅行社（04）7350342。