台中新社枇杷結果率剩3成 江啟臣會勘爭取天然災害救助

台中新社枇杷近來受到氣候影響，開花授粉不良，目前整體結果良率初估只剩3成，農民損失慘重，立委江啟臣今天邀請農糧署中區分署、台中區農改場、台中市政府農業局、新社區公所、新社農會等單位會勘，關心農園受損狀況，爭取列入天然災害救助範圍，並要求相關單位詳查受損原因。

立委江啟臣表示，台中枇杷是全台最大產區，囊括全台約7成產量，其中新社地區種植面積約400公頃，新社地區受到氣候變遷影響，除了日夜溫差逐漸縮小不利種植外，氣候不穩定造成枇杷養分難以平衡，致無法開花形成花芽。

江啟臣說，目前初步統計災損狀況將近7成，數量仍持續增加，農民回報狀況也是災情頻傳，請相關單位設法提出建議解決類似狀況，並將台中枇杷列入天然災害救助範圍內，務必降低農民損失，不要讓農友白做工。

江啟臣說，今年遇到「百年大旱」，土壤水分本就不足，導致生長較弱植株出現早花狀況，一般生育的植株，弱枝葉片數少，所形成在花穗上的花粒數也少，恐造成著果率低、果粒小、產量低的狀況。

在地農民表示，好不容易挺過今年大旱缺水慘況，但氣候異常卻讓人摸不著頭緒，難以應對解決，前二次開花授粉情況都不好，這已經是第三次花序，但目前仍在看不見改善的曙光，希望行政單位能多給予農民幫助，降低農民損失。