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南投八卦山松柏嶺遊客中心變身茶文化主題館 28日啟用

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
交通部觀光局參山風管處將南投松柏嶺遊客中心融入在地茶產業特色，重新打造為茶文化主題館。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部觀光局參山風管處將南投松柏嶺遊客中心融入在地茶產業特色，重新打造為茶文化主題館。圖／參山國家風景區管理處提供

南投縣八卦山松柏嶺地區茶葉產量居全台之冠，交通部觀光局參山國家風景區管理處融入在地茶產業特色，將松柏嶺遊客中心重新打造為茶文化主題館，除介紹台灣茶產業知識，更規劃炒茶、茶薰六覺等互動體驗，預計將在28日開幕啟用。

參山國家風景區管理處指出，為讓各地風管處所屬遊客中心展現地方特色，觀光局近年積極推動改造，而南投名間松柏嶺地區茶業產量全國第一，該處為此結合地方意見融入茶鄉產業文化，將當地遊客中心打造為茶文化推廣及體驗的場館。

而全新打造的「松柏嶺茶文化主題館」，除提供八卦山風景區的旅遊資訊，更將場館分為「松柏長青茶區」、「台灣茶區」、「世界茶區」3大場區，前2區在1樓介紹茶產業重要發展歷程、四大茶樹品系及台灣製茶工藝，後者則在2樓空間。

參山風管處代理處長曹忠猷說，館內除靜態展出內容，還規劃藝廊展出空間，以及多元互動體驗設施，像是2樓的「世界茶區」可讓遊客認識綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶、黑茶及再加工茶等7大類茶葉，感受不同茶類的芬芳嗅覺體驗。

1樓館區則有仿照早期製茶人家茶屋設計的「製茶體驗區」，讓遊客體驗古式手炒茶及傳統製茶用具；還有「茶薰六覺體驗區」以大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊六覺饗宴。

參山風管處表示，松柏嶺遊客中心茶文化主題館將在28日開幕啟用，知名書法家謝坤山書藝陶刻展也將於2樓松嶺藝廊同步開展，展期至明年2月28日止，歡迎遊客來松柏嶺欣賞茶園風光，也前來體驗感受饒富韻味的茶鄉藝文魅力。

南投松柏嶺茶文化主題館「茶薰六覺體驗區」以大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館「茶薰六覺體驗區」以大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館除提供八卦山風景區的旅遊資訊，也有動、靜態茶產業文化及互動體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館除提供八卦山風景區的旅遊資訊，也有動、靜態茶產業文化及互動體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館除提供八卦山風景區的旅遊資訊，也有動、靜態茶產業文化及互動體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館除提供八卦山風景區的旅遊資訊，也有動、靜態茶產業文化及互動體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館除提供八卦山風景區的旅遊資訊，也有動、靜態茶產業文化及互動體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館除提供八卦山風景區的旅遊資訊，也有動、靜態茶產業文化及互動體驗。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館仿照早期製茶茶屋設計「製茶體驗區」可體驗古式手炒茶。圖／參山風管處提供
南投松柏嶺茶文化主題館仿照早期製茶茶屋設計「製茶體驗區」可體驗古式手炒茶。圖／參山風管處提供

國家風景區 南投 茶葉

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