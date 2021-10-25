南投八卦山松柏嶺遊客中心變身茶文化主題館 28日啟用

南投縣八卦山松柏嶺地區茶葉產量居全台之冠，交通部觀光局參山國家風景區管理處融入在地茶產業特色，將松柏嶺遊客中心重新打造為茶文化主題館，除介紹台灣茶產業知識，更規劃炒茶、茶薰六覺等互動體驗，預計將在28日開幕啟用。

參山國家風景區管理處指出，為讓各地風管處所屬遊客中心展現地方特色，觀光局近年積極推動改造，而南投名間松柏嶺地區茶業產量全國第一，該處為此結合地方意見融入茶鄉產業文化，將當地遊客中心打造為茶文化推廣及體驗的場館。

而全新打造的「松柏嶺茶文化主題館」，除提供八卦山風景區的旅遊資訊，更將場館分為「松柏長青茶區」、「台灣茶區」、「世界茶區」3大場區，前2區在1樓介紹茶產業重要發展歷程、四大茶樹品系及台灣製茶工藝，後者則在2樓空間。

參山風管處代理處長曹忠猷說，館內除靜態展出內容，還規劃藝廊展出空間，以及多元互動體驗設施，像是2樓的「世界茶區」可讓遊客認識綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶、黑茶及再加工茶等7大類茶葉，感受不同茶類的芬芳嗅覺體驗。

1樓館區則有仿照早期製茶人家茶屋設計的「製茶體驗區」，讓遊客體驗古式手炒茶及傳統製茶用具；還有「茶薰六覺體驗區」以大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊六覺饗宴。