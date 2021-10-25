彰化3頭牛頂開牧場門栓逛大街 員警飼主合力帶牛回家

彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁的平面道路，日前有3頭牛在路邊遊蕩，民眾擔心牛隻進入道路影響交通報警，員警先找到飼主，再合力將3頭牛帶回牧場；飼主則說，可能是牛隻頂開門栓才會跑出來。

彰化縣警察局鹿港分局今天發出新聞稿指出，日前鹿港鎮台61線西部濱海快速公路洋厝交流道旁的平面道路，有3頭牛悠閒漫步逛大街，還跑到附近的田裡吃草，有民眾看到牛隻在道路散步，擔心發生交通意外，趕緊打110報案。

警方指出，鹿港分局草港派出所陳姓員警接獲通報後，在洋厝交流道旁的田地發現3頭牛在遊蕩，但也不見飼主在場，由於附近有多間牧場，陳姓員警逐戶詢問，找到王姓飼主，和王姓飼主合作將3頭牛帶回牧場。

王姓飼主向員警解釋，牧場內的柵欄都有鎖好，可能是牛隻頂開了門栓逃跑出來，感謝有員警幫忙把3頭牛帶回牧場；陳姓員警則提醒王姓飼主，讓牛隻在道路漫遊，如果導致民眾出車禍，飼主還要負擔過失傷害的責任，提醒飼主務必將飼養動物看管好，避免發生危險。