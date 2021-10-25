綠營議會黨團籲推升格 彰縣府：盼向中央轉達心聲

民進黨彰化縣議會黨團今天開記者會推動彰化縣升格為直轄市；民進黨彰縣議會黨團指出，依地制法規定，彰化縣是唯一人口數符合升格條件縣市，籲縣府儘速擬定改制計畫。

民進黨彰化縣議會黨團今天上午在縣議會召開「升格直轄，彰化再興」全縣連署活動記者會，民進黨彰化縣黨部主委邱建富、民進黨彰化縣議會黨團總召許書維等人出席記者會。邱建富指出，地方制度法規定升格直轄市的人口數為125萬人以上，彰化縣是唯一符合升格的第7都。

邱建富說，在台南市合併改制直轄市後，除六都外，目前全國人口最多、人口密度最高的彰化縣升格刻不容緩，縣黨部即日起發起全縣連署活動，會在各鄉鎮市聯絡處成立連署站，讓彰化縣民表達期盼升格的聲音。

許書維則指出，改制升格是彰化縣建縣最重要的大事，彰化縣長王惠美曾在9月中旬要求各局處提出評估報告，至今仍不見報告蹤影，黨團會要求縣府向縣議會提出改制計畫，早日實現彰化縣升格。

彰化縣政府則發出新聞稿回應表示，謝謝彰化縣議會民進黨團支持彰化升格並重視統籌款分配，但也要請黨團把彰化人的心聲轉達讓民進黨中央知道「彰化人口夠，不用修法，若設第7都彰化當仁不讓」，也請內政部務必正視彰化升格的問題，請財政部提出財政收支劃分法修正法案。