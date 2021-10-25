海巡署艦隊分署台中海巡基今啟用 廳舍與碼頭結合為一

海巡署艦隊分署今天舉辦「台中港海巡基地」落成啟用典禮，海洋委員會海巡署蔡長孟副署長主持，新的基地位於台中港內，為廳舍與碼頭結合為一的海巡基地，新造艦艇未來將陸續進駐，強化中部海域執法能量。

「台中港海巡基地」新建工程計畫於103年推動，包含專用碼頭與6棟建物，廳舍結合港灣碼頭特色，融入與環境相襯之藍白主色調，供台中海巡隊、中部地區機動海巡隊及台中商港安檢所等單位共同辦公、訓練及執勤使用。

廳舍前方為海巡專用船席，位於台中港4C碼頭，長度共計509公尺，可供台中海巡隊及中部地區機動海巡隊艦艇泊靠，水深最深達9公尺，可供海巡署目前最大的旗艦「嘉義艦」進駐，台中港海巡基地成為中部海巡艦艇母港，守護中部海域治安。