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海巡署艦隊分署台中海巡基今啟用 廳舍與碼頭結合為一
海巡署艦隊分署今天舉辦「台中港海巡基地」落成啟用典禮，海洋委員會海巡署蔡長孟副署長主持，新的基地位於台中港內，為廳舍與碼頭結合為一的海巡基地，新造艦艇未來將陸續進駐，強化中部海域執法能量。
「台中港海巡基地」新建工程計畫於103年推動，包含專用碼頭與6棟建物，廳舍結合港灣碼頭特色，融入與環境相襯之藍白主色調，供台中海巡隊、中部地區機動海巡隊及台中商港安檢所等單位共同辦公、訓練及執勤使用。
廳舍前方為海巡專用船席，位於台中港4C碼頭，長度共計509公尺，可供台中海巡隊及中部地區機動海巡隊艦艇泊靠，水深最深達9公尺，可供海巡署目前最大的旗艦「嘉義艦」進駐，台中港海巡基地成為中部海巡艦艇母港，守護中部海域治安。
海巡署艦隊分署表示，台中港海巡基地落成啟用，配合政府國艦國造政策，新造艦艇將陸續進駐，除「嘉義艦」已成軍開始執勤，未來將有3艘新造1000噸級巡防艦配置中部地區機動海巡隊，強化中部海域執法能量，有效捍衛主權及漁權，確保民眾生命財產安全。
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