大甲幼獅工業區內珸聆社區長照機構開幕 協助照顧長者

永信社會福利基金會在大甲幼獅工業區內設置「珸聆社區長照機構」，今天開幕，讓在工業區為事業打拚的年輕人可以無後顧之憂的工作。

依據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣1153萬勞動人口中，約有231萬人受照顧失能家人所苦，每年約18.7萬人「因照顧減少工時、請假或轉換工作」，約13.3萬人「因照顧離職」，其中有43.3%的照顧者是沒有讓公司知道他正在照顧家人、不想多談私事、也擔心錯失重要的工作機會。

永信社會福利基金會在大甲幼獅工業區設置「珸聆社區長照機構」，讓在工業區為事業打拚的年輕人可以無後顧之憂的工作，家中長者都能獲得妥適的照顧服務。

這是衛生福利部前瞻計畫補助款建置的計畫，今天在台中市大甲區日南社區暨長照服務活動中心開幕，台中市政府社會局副局長陳坤皇和富宇慈善基金會執行長張宇承等人到場。

永信社會福利基金會董事長李芳裕表示，感謝富宇慈善基金會自106年起陸續贊助「清水區心佳社區長照機構的修繕設備費」、「到宅沐浴車改裝費」、「獨老服務交通車」及「大甲區珸聆社區長照機構的修繕設備費及交通車購置費」，讓海線地區的認知障礙（通稱失智症）、失能、獨居長者都能有完善的照護。

基金會表示，珸聆社區長照機構主要提供小規模多機能服務，也是大甲第一個小規機服務據點，強調多元、彈性的個別化照顧，依據長輩及家屬的需求提供日間照顧、居家服務及臨時住宿(照顧旅館)等服務，才能確實協助，雖然服務的難度較單純的日間照顧來的高出許多，但是承接公部門的場地，提供更具社會責任的長照服務，也更服務永信社福基金會的服務理念。

基金會督導賴暖婷說，今年中秋節前，主動邀約里長、社區的理事長送物資關懷社區的弱勢家庭，其中阿春奶奶因糖尿病合併高血併發腦中風不良於行、大兒子去年過世、二兒子因車禍腦部受傷導致腦部記憶退化，有時出門卻忘了回家的路，目前家中所有經濟重擔全壓小兒子身上。