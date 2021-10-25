騎機車開車進公園要罰了 彰化縣比照一般道路增訂罰則

台灣進入高齡化社會，很多長輩騎機車或電動車代步進入公園以節省力氣，彰化縣員林公園長期發生中高齡民眾騎機車穿梭公園，年輕民眾有樣學樣，也騎機車穿過公園到另一條路，員林市公所要開罰卻發現沒罰則，縣政府調查其它公園也有類似情形，已在公園管理自治條例增訂罰款，以後騎機車或開車進公園，將罰款1200元至6000元。

員林公園位在市中心，每天都有很多民眾前往休憩，公園內聚集不少長者閒聊下棋，以前步行進來，長者年紀漸大，改為騎機車進公園，帶孩子前往休憩的民眾

向市公所反映，公園內不應該騎機車造成其他民眾行走的困擾，萬一孩子跑跳，人車可能發生事故，而且在公園騎機車排放廢氣造成空氣汙染，降低休閒遊憩品質。

員林市公所向中央爭取經費2800萬元重新整理30年景觀如一日的員林公園，已發包，預定本周決標，10月底到11月初動工，重新整建周邊人行步道和園內步道，首要目標是根據民眾反映，禁止機車進入以免輾壞步道路面、提高休憩品質，但對騎機車進公園的人沒罰則，市公所的公園管理公告形同虛設，

員林市公所向警方反映，要求按照員林公園公告的管理規定，對違反規定騎機車進入者開罰。警方無奈的回應，公園裡的步道不是一般道路，不適用道路管理處罰條例，警方沒法源依據開罰單。

彰化縣政府城市暨觀光發展處企劃發展科科長李建宏今天表示，公園內任何道路都不屬於一般道路，彰化縣公園自治條例只有禁止騎機車、駕駛汽車進公園的規定，卻沒相關罰則，縣政府已比照交通管理自治條例增訂罰則，提送彰化縣議會定期大會審查，通過後報請內政部核備，通過後即公告實施，舉凡騎電動機車、駕駛汽車進公園，依情節輕重罰款1200元到6000元。