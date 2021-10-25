南投托育資源大不足 議員促開辦公托、培訓保母

南投縣議員王秋淑、張嘉哲今質詢，幼兒托育型態轉變，民眾托育需求增，縣內托育中心、居家托育人力卻不足，且保母涉兒虐事件頻傳，品質是否有檢核機制？社會處表示，南投、埔里將開辦36人的大型公托，竹山、集集也將有12人公托家園，居家托育人力將協調職訓單位開辦，保母相關督導訪視則有專職人員查察。

張嘉哲指出，高齡化、少子化促使幼兒托育需求增加，但南投縣僅南投市有1處公立托育中心，名額僅12人，排隊等候補的至少有20、30人，想排進去根本遙遙無期，縣府是否有掌握縣內托育空間嚴重不足，並且積極規畫開辦。

除了托育空間不足，王秋淑也提到，縣內托育空間不足，民眾對居家托育需求隨之增加，是否有加開專業訓練課程讓有意當保母者學習；另，現在保母涉兒虐事件頻傳，居家托育品質及環境參差不齊，又有無相關機制查核，以確保幼兒安全。

社會處社工及兒少科長王基祥說，過去縣內幼兒大多都是由長輩照顧，因幼兒托育型態改變，近年對公托、保母等托育需求增加，而南投市該處公托去年開辦後迅速額滿，有察覺地方需求，就有針對縣內各區域規畫公托，後續也將陸續開辦。

社會處長林志忠也表示，按目前公托開辦現況，竹山地區公托家園已委外，近期將開辦可收12名幼兒，而南投市、埔里均為可收達36名幼嬰兒的大公托，前者預計明年4月開辦，後者則在耐震補強相關空間，集集也將有12人的公托家園。