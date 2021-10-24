彰化詩歌節興賢書院登場 將彰化特色景點入詩
彰化詩歌節今天下午在員林興賢書院登場，彰化縣長王惠美表示，詩歌節以「建縣三百年彰化在地特色、名勝、產業、農特產」為主題，透過詩歌傳達出彰化的美，以及彰化人對自己土地的愛。
縣長王惠美也表揚「小文青詩詩入畫比賽」得獎者，希望透過詩畫的欣賞與創作強化美感教育。王惠美說，這3年的彰化詩歌節，都在書院辦理，從鹿港文開書院、和美道東書院，至到今年來到員林興賢書院，希望藉由詩歌活動，傳承在地的深度文化。
王惠美說，今天也邀請興賢吟社獻唱由員林市長游振雄作詞的「員林好所在」，還有康原、陳潔民、周和儀、林武憲、陳秀枝等老師等吟唱自己的作品，詩歌內容將在地百果山、鹹酸甜、員林行踏等介紹給大家知道。
彰化詩歌節活動以歌唱、吟誦、吟唱、舞蹈、遊戲、評鑑等多元方式，帶領大家走進詩的世界，包括員林國小弦樂團、靜修、育英國小、僑信國小、華陽舞蹈團等透過音樂朗讀與舞蹈呈現詩的意境，還有小小詩人經典會考、親子闖關、摸彩活動及文青市集等，今天吸引許多親子前往同樂。
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