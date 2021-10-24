彰化囝仔運動會縣長百般誘惑 幼兒不為所動

一場別開生面的「囝仔運動會」，今天上午在彰化縣鹿港風雨籃球場熱鬧登場，除有古禮抓周外，還有小朋友爬爬走及搬搬樂比賽，親子們玩得十分開心，場面十分熱鬧，系列活動還有3場，縣長王惠美歡迎親子報名參加。

彰化縣長王惠美今天上午出席鹿港風雨球場舉行的首場「囝仔運動會」時表示，縣府長期以來對於兒童福利有很多措施，但很多家長也許都還不知道，所以利用這個機會讓更多人知道相關福利措施，「孩子是我們的寶」，大家一起努力讓孩子快樂成長、快樂學習。

王惠美說，囝仔運動會中，有古禮抓周，祝福寶貝聰明伶俐、增長智慧、長命百歲、腳踏實地、永保安康，讓家長有機會一起參與孩子成長中最重要的階段，在爬爬走及搬搬樂比賽，則是訓練寶貝們的肌肉的協調能力，讓親子關係更好，孩子快樂成長。

爬行比賽中，父母百般引誘、呼喚，就是要孩子趕快爬過來，但有的就是坐著不動，或是倒退嚕，連縣長王惠美出馬，小朋友也不理睬，十分逗趣。

活動現場也搭配宣導攤位，以親職教育「生活安全、生活照顧、親子互動、兒童發展」四大主題進行闖關宣導，比如呼籲家長在找尋托育人員時，確認托育3步驟，「停」：托育人員是否取得「居家式托育服務登記證書」、「看」：訂定並詳閱托育服務契約書、「聽」：洽詢本縣居家托育服務中心，聽聽專業工作人員提供的資訊。