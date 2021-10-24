快訊

拜登上CNN節目突做19秒奇怪手勢 網製迷因圖瘋傳嘲諷

今年最強震！ 新北出現全台第一棟被震倒房屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化囝仔運動會縣長百般誘惑 幼兒不為所動

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「囝仔運動會」幼兒爬行比賽，父母百般引誘、呼喚，就是要孩子趕快爬過來，但有的就是坐著不動，或是倒退嚕，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
「囝仔運動會」幼兒爬行比賽，父母百般引誘、呼喚，就是要孩子趕快爬過來，但有的就是坐著不動，或是倒退嚕，十分逗趣。記者劉明岩／攝影

一場別開生面的「囝仔運動會」，今天上午在彰化縣鹿港風雨籃球場熱鬧登場，除有古禮抓周外，還有小朋友爬爬走及搬搬樂比賽，親子們玩得十分開心，場面十分熱鬧，系列活動還有3場，縣長王惠美歡迎親子報名參加。

彰化縣長王惠美今天上午出席鹿港風雨球場舉行的首場「囝仔運動會」時表示，縣府長期以來對於兒童福利有很多措施，但很多家長也許都還不知道，所以利用這個機會讓更多人知道相關福利措施，「孩子是我們的寶」，大家一起努力讓孩子快樂成長、快樂學習。

王惠美說，囝仔運動會中，有古禮抓周，祝福寶貝聰明伶俐、增長智慧、長命百歲、腳踏實地、永保安康，讓家長有機會一起參與孩子成長中最重要的階段，在爬爬走及搬搬樂比賽，則是訓練寶貝們的肌肉的協調能力，讓親子關係更好，孩子快樂成長。

爬行比賽中，父母百般引誘、呼喚，就是要孩子趕快爬過來，但有的就是坐著不動，或是倒退嚕，連縣長王惠美出馬，小朋友也不理睬，十分逗趣。

活動現場也搭配宣導攤位，以親職教育「生活安全、生活照顧、親子互動、兒童發展」四大主題進行闖關宣導，比如呼籲家長在找尋托育人員時，確認托育3步驟，「停」：托育人員是否取得「居家式托育服務登記證書」、「看」：訂定並詳閱托育服務契約書、「聽」：洽詢本縣居家托育服務中心，聽聽專業工作人員提供的資訊。

縣府社會處表示，系列活動三場次，分別訂是11月6日（員林市公十九晴雨球場）、11月14日（彰化市忠權社區健康公園）及11月28日（二林文化教育園區），歡迎家長們帶著孩子報名參加。家長如有托育需求，可洽詢彰化縣居家托育服務中心(南區：04-8359000分機1806，北區：04-7622281)，或至彰化縣政府社會處網站及衛生福利部「托育媒合平臺」網站查詢。

「囝仔運動會」幼兒爬行比賽，父母百般引誘、呼喚，就是要孩子趕快爬過來，但有的就是坐著不動，或是倒退嚕，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
「囝仔運動會」幼兒爬行比賽，父母百般引誘、呼喚，就是要孩子趕快爬過來，但有的就是坐著不動，或是倒退嚕，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
「囝仔運動會」幼兒爬行比賽，縣長王惠美百般引誘、呼喚，小朋友卻坐著不動，拿他沒輒，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
「囝仔運動會」幼兒爬行比賽，縣長王惠美百般引誘、呼喚，小朋友卻坐著不動，拿他沒輒，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在鹿港風雨籃球場舉行「囝仔運動會」，除有古禮抓周外，還有小朋友爬爬走及搬搬樂比賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在鹿港風雨籃球場舉行「囝仔運動會」，除有古禮抓周外，還有小朋友爬爬走及搬搬樂比賽。記者劉明岩／攝影

托育 親子

相關新聞

彰化囝仔運動會縣長百般誘惑 幼兒不為所動

一場別開生面的「囝仔運動會」，今天上午在彰化縣鹿港風雨籃球場熱鬧登場，除有古禮抓周外，還有小朋友爬爬走及搬搬樂比賽，親子...

南投雙龍林道打造布農獵寮 將採限量預約體驗

南投縣信義鄉丹大布農生態旅遊協會與南投林管處合作就地取材，利用雙龍林道周邊疏伐木打造布農族獵寮，並建置生態廁所，後續將採...

員林市幸福巴士亮相 發行幸福卡送600元開卡禮

彰化縣員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，員林市長游振雄說，公所將結合悠遊卡...

跨越烏溪連接中彰的和美大橋 最快明年初可發包

連接彰化和美與台中大肚、跨越烏溪（大肚溪）的「和美大橋」工程，彰化縣議員賴清美質詢時，關切目前的進度，縣府工務處長林漢斌...

免費住警器 彰化拚9成安裝率

高雄大火傷亡慘重，住警器再度引起重視。彰化縣有75%家戶裝設，但議員要求全面安裝。彰化縣消防局表示，即日起開放居住或設籍...

風雲社團／南投太極美地協會 推廣竹茶文化

「居不可無竹，飲不可無茶。」南投縣太極美地發展協會成立多年，整合竹山、鹿谷、溪頭等景點，推廣竹茶文化。協會強調，喝茶、品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。