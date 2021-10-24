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南投雙龍林道打造布農獵寮 將採限量預約體驗

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉丹大布農生態旅遊協會與南投林管處合作在雙龍林道打造布農族獵寮。圖／南投林管處提供
南投縣信義鄉丹大布農生態旅遊協會與南投林管處合作在雙龍林道打造布農族獵寮。圖／南投林管處提供

南投縣信義鄉丹大布農生態旅遊協會與南投林管處合作就地取材，利用雙龍林道周邊疏伐木打造布農族獵寮，並建置生態廁所，後續將採限量預約體驗，並由雙龍社區協會維護，盼藉此宣傳布農族獵人文化，並讓遊客時落實且了解環境永續。

南投信義潭南、雙龍、地利、人和4村3年前共組「丹大布農生態旅遊協會」，與林務局南投林管處共同維護山林，並在該處輔導下，透過定期的培訓課程深化部落導覽解說能力，建立生態旅遊品牌，宣傳在地原民文化，也帶動地方發展。

丹大布農生態旅遊協會指出，為增添在地旅遊新亮點，今年接受林管處委託，雙方合作以就地取材的概念，利用山林疏伐木在雙龍林道中打造了一處布農族獵寮，並增設生態廁所，除盼遊客從細節中體驗原民特色、保育及旅遊兼顧的山林之旅。

經南投林管處評估，「雙龍林道布農生態教育場域」後續將由雙龍社區發展協會認養維護，除了整理獵寮、生態廁所及手作步道等空間場域，也須定期進行山林巡護，有效維持林道環境永續，相關規則定案後將在林管處及丹大協會網站公布。

南投林管處表示，獵寮所使用木材並非破壞山林，而是為讓森林成長循環良好，林班須定期砍除的疏伐木，興設完成後的獵寮，考量生態教育場域負載量，未來將採事前預約方式，設定每日遊客進入數量及允許進入時間。

丹大布農生態旅遊協會則表示，希望藉由「雙龍林道布農生態教育場域」宣傳布農族獵人文化，並透過有限度開放山林、在地族人和外來遊客的共同參與配合，發展在地優質旅遊，在遊憩造訪時也能落實且瞭解環境永續，讓森林生態更美好。

南投縣信義鄉丹大布農生態旅遊協會與南投林管處合作在雙龍林道打造布農族獵寮。圖／南投林管處提供
南投縣信義鄉丹大布農生態旅遊協會與南投林管處合作在雙龍林道打造布農族獵寮。圖／南投林管處提供

南投 生態旅遊 布農族

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