南投雙龍林道打造布農獵寮 將採限量預約體驗

南投縣信義鄉丹大布農生態旅遊協會與南投林管處合作就地取材，利用雙龍林道周邊疏伐木打造布農族獵寮，並建置生態廁所，後續將採限量預約體驗，並由雙龍社區協會維護，盼藉此宣傳布農族獵人文化，並讓遊客時落實且了解環境永續。

南投信義潭南、雙龍、地利、人和4村3年前共組「丹大布農生態旅遊協會」，與林務局南投林管處共同維護山林，並在該處輔導下，透過定期的培訓課程深化部落導覽解說能力，建立生態旅遊品牌，宣傳在地原民文化，也帶動地方發展。

丹大布農生態旅遊協會指出，為增添在地旅遊新亮點，今年接受林管處委託，雙方合作以就地取材的概念，利用山林疏伐木在雙龍林道中打造了一處布農族獵寮，並增設生態廁所，除盼遊客從細節中體驗原民特色、保育及旅遊兼顧的山林之旅。

經南投林管處評估，「雙龍林道布農生態教育場域」後續將由雙龍社區發展協會認養維護，除了整理獵寮、生態廁所及手作步道等空間場域，也須定期進行山林巡護，有效維持林道環境永續，相關規則定案後將在林管處及丹大協會網站公布。

南投林管處表示，獵寮所使用木材並非破壞山林，而是為讓森林成長循環良好，林班須定期砍除的疏伐木，興設完成後的獵寮，考量生態教育場域負載量，未來將採事前預約方式，設定每日遊客進入數量及允許進入時間。