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員林市幸福巴士亮相 發行幸福卡送600元開卡禮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，員林市長游振雄說，公所將結合悠遊卡功能發行「幸福卡」發給6歲以上市民，除可免費搭乘幸福巴士，還可以到100多家特約商店消費享有折扣優惠和好康，打造員林市民專屬福利。

今天上午舉行捐贈典禮，在彰化縣長王惠美、員林市代主席賴東位等人見證下，建大輪胎總裁楊銀明、國雄建設總裁許坤仲將車輛鑰匙交到員林市長游振雄手中，與會來賓還有立委陳素月、縣議員張錦昆、曹嘉豪、劉惠娟等民代觀禮。

「一定要推出讓市民有感的福利」，游振雄實現承諾在企業捐贈幸福巴士後，也要發行幸福卡。他說，在北斗鎮和溪州鄉陸續發出紓困金，公所也思考要讓市民有更實惠的福利，在市代會支持下，將結合幸福巴士發行幸福卡，往後滿6歲以上市民都有幸福卡，每人並儲值600元開卡禮，市民不只可以免費搭幸福巴士，持幸福卡在員林市特約商店消費有折扣等優惠，希望把商機也留在員林市，可說是一舉數得的福利。

王惠美說，長輩最怕就是沒人陪、沒有外出工具，員林市長很用心，規畫幸福巴 士，讓長輩可以走出來，不論去採買、去景點健身運動都很方便，這是非常棒的福利，也提醒大家，也可配合縣府加碼振興方案，民眾在彰化多消費還可以參加抽青年住宅或換百萬現金活動。

游振雄說，在少子化的趨勢下，許多長輩要自己出門看病、採買、運動、或參加社區課程都需要更便利的交通工具，此次建大公司及國雄建設各捐贈一輛300多萬元的幸福巴士，也能讓長輩出門更方便。

游振雄說，明年幸福卡開卡儲值預算約7200萬元，預計今年底、或明年初啟用幸福卡及幸福巴士，目前幸福巴士規畫3條路線將涵蓋整個員林市，除了市民可免費搭乘，未來是否也開放給外鄉鎮民眾搭乘還在研究中。

建大公司及國雄建設公司捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天在彰化縣長王惠美（右三)等人見證下，舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影
建大公司及國雄建設公司捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天在彰化縣長王惠美（右三)等人見證下，舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮，彰化縣長王惠美（左一)、游振雄（左三 )等人也坐上幸福巴士。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮，彰化縣長王惠美（左一)、游振雄（左三 )等人也坐上幸福巴士。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影
員林市幸福巴士今天亮相!由建大公司及國雄建設公司共捐贈二輛幸福巴士給員林市公所，今天舉行捐贈典禮。記者林宛諭／攝影

員林 巴士

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