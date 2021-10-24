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跨越烏溪連接中彰的和美大橋 最快明年初可發包

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣台61乙線因鄰近全興工業區，車流量大，常造成塞車，甚至發生車禍，目前正由交通部公路總局進行高架化可行性評估。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣台61乙線因鄰近全興工業區，車流量大，常造成塞車，甚至發生車禍，目前正由交通部公路總局進行高架化可行性評估。圖／縣議員賴清美提供

連接彰化和美與台中大肚、跨越烏溪（大肚溪）的「和美大橋」工程，彰化縣議員賴清美質詢時，關切目前的進度，縣府工務處長林漢斌說，彰化及台中各負擔15億元經費，彰化縣獲交通部補助已到位，台中市部分則仍在爭取內政部營建署補助，如果進度順利，最快可在明年年初發包。

和美大橋起點由台中大肚區文昌路二段往西跨越烏溪後，延伸至彰化和美端銜接臺61乙線，道路長約1.55公里、規劃寬度26公尺，預估經費30億元，完工後，可紓解既有大肚橋、中彰大橋的交通瓶頸，並串聯台中生活圈4號線大肚段及國道3 號，交通更便捷，進而促進地方繁榮。

由於和美大橋關係彰化縣和美、伸港地區的發展，縣議員賴清美在縣議會質詢時，特別關切目前的進度，工務處長林漢斌說，和美大橋工程是由台中市規劃設計，縣市各負擔一半經費，彰化縣非六都是向交通部爭取補助，目前15億元經費已到位，並獲縣議會審議通過，台中市則是向內政部營建署爭取補助中，如果進度順利，最快明年初即可發包施工。

賴清美也問到，和美大橋未來將銜接國3和美交流道，通往61乙線美港公路，而目前的美港公路沿途有11個村里，設有25個紅綠燈，且因鄰近全興工業區及線西工業區，重車多，因此常釀成車禍，將來和美大橋完工後，勢必會更加重美港公路的負荷，因此有必要加速推動美港公路高架化，與平面道路分流。

林漢斌說，美港公路全長6.5公里， 原是台74線中彰快速道路規劃路線，後來中彰快速道路與國道3號共構後，美港公路改走平面，目前寬度在都市計畫區內為40公尺，非都市計畫區內35公尺，全線均按平面雙向各2車道設置，中間已預留高架橋用地。

林漢斌說，為加強彰濱工業區聯外交通便利性，促進彰北地區產業發展，紓解國道1號、3號車流，加上周邊新建工廠越來越多，美港公路車流量勢必更大，高架化工程勢在必行，但因必須設置多處匝道，預估經費要70、80億元以上，經縣府多次爭取下，由交通部公路總局進行可行性評估中。

連接彰化和美與台中大肚、跨越烏溪（大肚溪）的「和美大橋」工程，在台中市獲內政部營建署核定補助後，最快可在明年年初發包。圖／彰化縣政府提供
連接彰化和美與台中大肚、跨越烏溪（大肚溪）的「和美大橋」工程，在台中市獲內政部營建署核定補助後，最快可在明年年初發包。圖／彰化縣政府提供
彰化縣台61乙線因鄰近全興工業區，車流量大，常造成塞車，甚至發生車禍，目前正由交通部公路總局進行高架化可行性評估。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣台61乙線因鄰近全興工業區，車流量大，常造成塞車，甚至發生車禍，目前正由交通部公路總局進行高架化可行性評估。圖／縣議員賴清美提供

國道 交通部

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