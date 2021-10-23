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暫別疫情冷清 彰化北斗郡守宿舍假日熱鬧到11月底

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗郡守宿舍到11月30日之前的假日都有展覽活動，地方希望常態化，帶動北斗鎮文化觀光旅遊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗郡守宿舍到11月30日之前的假日都有展覽活動，地方希望常態化，帶動北斗鎮文化觀光旅遊。記者簡慧珍／攝影

平日冷清的彰化縣歷史建築北斗郡守宿舍，今天人氣十足，10多個洋溢東南亞文化色彩的手工藝品與飲食攤位在宿舍內外，吸引民眾攜老扶幼逛小市集，在宿舍廊下或椽側拍照，度過慢活周末。

北斗郡守官舍從歷史建築蛻變為二二八暨人權紀念館，縣政府配合國家人權博物館舉辦活動，這次是「人權暨多元文化共學日」，今天下午開幕典禮之後，多元文化市集、青年共創想像平台、青年文化工作站、多元文化小聚場、紀錄片放映會、2021移動人權特展-移探視界等活動同步展開。

縣政府邀請母國是柬埔寨的前立法委員林麗蟬，在「多元文化小聚場」和民眾分享遠嫁到台灣，克服文化差異融入台灣生活，後來從政促進新移民權益的歷程，很多民眾聽了頗感動，特別是女性，私下表示「融入夫家已經不容易，要同時融入異國夫家和異國社會的文化，真的很辛苦。」

新移民和新住民團體在北斗郡守宿舍內外擺攤，展售五顏六色的服飾和各種小吃，從泰式酸辣涼拌到越南法式麵包，從東南亞飾品到個人手創工藝品，應有盡有，舞台區的熱舞歌唱接力上場炒熱氣氛，民眾開心逛小市集，在北斗郡守宿舍的椽側和廊下排排坐拍照，幸福快樂氛圍籠罩平日冷清的北斗郡守宿舍。

縣長王惠美說，今天舉辦移動人權紀錄片放映會，11月30日前的展覽期間舉辦集章送紀念貼紙、打卡按讚送郡熊哥限量文創品等系列活動，活動日文化局行動圖書館到場，展示多元文化、新住民、新移民、異國美食跟文化為主體的相關書籍，歡迎民眾借閱，提高關注多元人權議題。

北斗鎮長李玄在和二二八關懷協會理事長楊澤民都到場，李玄在希望北斗郡守宿舍、北斗保甲事務所、北斗街長宿舍等歷史文物景點能串連成帶狀觀光旅遊，帶動北斗繁榮。楊澤民認為，彰化縣有為數不少的新住民與新移民，發展成多元文化的局面，令人欣慰，而人權議題相當重要，尤其是兒童人權，政府照顧並落實最弱小的人權很最難可貴。

彰化縣政府和文化局在北斗郡守宿舍舉辦「人權暨多元文化共學日」，今天下午開幕，宿舍人氣指數上升。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和文化局在北斗郡守宿舍舉辦「人權暨多元文化共學日」，今天下午開幕，宿舍人氣指數上升。記者簡慧珍／攝影

國家人權博物館 宿舍 新移民

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