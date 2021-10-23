建築園冶獎剛到手 南投久美國小新校舍熱鬧啟用

剛獲建築園冶獎肯定的南投縣久美國小新建校舍今天正式啟用，綠建築承襲布農族房舍空間規劃，搭配穿插鄒族、布農族元素，呈現當地原住民文化，加上全新操場，整體煥然一新。

信義鄉久美國小老舊校舍拆除重建工程獲得今年建築園冶獎肯定，今天在部落族人祝福下，盛大舉行剪綵啟用典禮，師生共同演出以久美部落為背景的歌舞劇拉開序幕，接著分別進行新建校舍暨新建操場與原住民實驗教育揭牌，配合命名儀式，盼賦予新校舍嶄新生命。

南投縣長林明溱、原住民族委員會副主任委員谷縱‧喀勒芳安、國民黨立法委員孔文吉、信義鄉長全志堅等人出席，場面熱鬧隆重，林明溱致詞說，久美國小創校逾50年，原有校舍早期擴建工法造成夾層積水，又在九二一震災中受損嚴重，遇雨就嚴重滲漏、壁癌叢生。

林明溱表示，在地方民意、縣議會支持、縣府團隊全力配合下，獲教育部補助新台幣9076萬多元，縣府自籌配合款883萬多元，辦理老舊校舍重建工程，接著再指示縣府教育處爭取經費新建操場，獲補助620萬元辦理操場暨綜合球場改建，讓整個校園煥然一新。

谷縱‧喀勒芳安說，自己是布農族人，從小與鄒族人一起在久美國小學習成長，很高興校舍新建完成，讓部落子弟有更優質環境學習；學校原住民實驗教育正式揭牌，成為雙族語實驗學校，期許發揮玉山魂、世界觀、科學眼、人文情、實踐力與反思心的學習精神。

久美國小校長田春梅表示，新建的綠建築大樓包括19間教室、1間廚房及1棟宿舍，承襲傳統布農房舍建築空間規劃，搭配穿插鄒族、布農族元素，新的操場採全密式PU跑道圍繞大草地，綠意盎然，配合綜合球場，提供師生與部落居民最優質運動場域。