彰化線西24日辦捐血 贈300禮券及報名CPR暨AED課程

今年5月起，因covid-19疫情緊繃，造成捐血人數驟降、血庫庫存不足，彰化縣線西義勇消防隊結合地方團體，本月24日在線西鄉武德宮前舉辦捐血活動，為鼓勵踴躍捲袖捐輸熱血，捐血者除可獲豐富的獎品外，現場還受理CPR暨AED訓練課程報名、補助住宅用火災警報器申請。

這場捐血活動是24日上午9時30分到下午4時舉行，凡捐血者可獲有300元禮券、口罩一盒、餅乾及牛角麵包等禮品，如捐500cc可獲雙份，預估150人次。

線西消防分隊在這次捐血活動現場，並設置CPR暨AED認證訓練課程報名、補助住宅用火災警報器申請宣導站，讓民眾捐血後，學習急救技能及吸收防災觀念，格外有意義。

CPR暨AED認證訓練課程是彰化縣消防局近期積極推動的業務，線西消防分隊長林彥銘說，CPR暨AED是現代人必學的急救技能，一技在身受用無窮，認證課程免費，如全程參與並通過測驗將核發證書，歡迎年滿18歲的縣民踴躍報名學習(網址： https://pse.is/3fa7xv）。

彰化縣消防局並宣布即日起，開放免費受理住警器的申請，林彥銘說，家中安裝住宅用火災警報器好處多多，可提前預警火災發生及降低發生人命傷亡的機率，請彰化縣民符合申請資格，多多利用上網申請(同一地址免費補助一只)，一同守護家人生命財產安全，住警器線上申請網址（https://pse.is/3r933r）。