培訓南投客家青年 蔡培慧秒變蔡老師指導地方創生
民主進步黨客家事務部今天舉辦「南投客家青年培力營隊」，首堂課程由行政院中部辦公室執行長蔡培慧，以科技農業與地方創生議題揭開序幕。蔡培慧表示，地方創生重點不再於人口多少，鼓勵青年勇敢向前走，政府若能有青創基地，提供交流互助的空間，更能創造生生不息鏈接。
客家部主任周江杰說，南投縣客家人口與發展的現況，人口外流為最大問題，提問青年朋友對家鄉的認識，分享自身經歷，點出政治與生活的緊密關係。埔里鎮長廖志城鼓勵青年關心國家大事，為人民共同的責任，也帶來埔里的冷泡茶，讓參與的青年學員更能感受家鄉的滋味。
蔡培慧曾任世新大學副教授，研究領域為農業經濟與社區發展，今天她當回「蔡老師」，詢問學員何為地方創生？並從台灣社會背景到南投在地創生，互惠與共享等重要因素，要學員打開視野。
蔡培慧說，地方創生並不會受限於人口過少，也不是農業與客庄的附屬，並且能在過程中找到讓人心動的地方。學員背景多元，有電商、表演藝術、農業、本土語言等，希望結合自身專長，在網路平台創立、繪本小人物、花藝等領域發展，過程中雖會遇到困難，但是帶著善意的態度，一步步做出改變，是非常重要的開始。
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