培訓南投客家青年 蔡培慧秒變蔡老師指導地方創生

民主進步黨客家事務部今天舉辦「南投客家青年培力營隊」，首堂課程由行政院中部辦公室執行長蔡培慧，以科技農業與地方創生議題揭開序幕。蔡培慧表示，地方創生重點不再於人口多少，鼓勵青年勇敢向前走，政府若能有青創基地，提供交流互助的空間，更能創造生生不息鏈接。

客家部主任周江杰說，南投縣客家人口與發展的現況，人口外流為最大問題，提問青年朋友對家鄉的認識，分享自身經歷，點出政治與生活的緊密關係。埔里鎮長廖志城鼓勵青年關心國家大事，為人民共同的責任，也帶來埔里的冷泡茶，讓參與的青年學員更能感受家鄉的滋味。

蔡培慧曾任世新大學副教授，研究領域為農業經濟與社區發展，今天她當回「蔡老師」，詢問學員何為地方創生？並從台灣社會背景到南投在地創生，互惠與共享等重要因素，要學員打開視野。