快訊

不斷更新／陳柏惟罷免案票數拉鋸戰 即時開票看這裡

台大校長管中閔不續任 教育部回應

培訓南投客家青年 蔡培慧秒變蔡老師指導地方創生

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧（右一）參與南投客家青年培力營隊，鼓勵學員結合自身專長，為家鄉帶來改變。圖／蔡培慧提供
蔡培慧（右一）參與南投客家青年培力營隊，鼓勵學員結合自身專長，為家鄉帶來改變。圖／蔡培慧提供

民主進步黨客家事務部今天舉辦「南投客家青年培力營隊」，首堂課程由行政院中部辦公室執行長蔡培慧，以科技農業與地方創生議題揭開序幕。蔡培慧表示，地方創生重點不再於人口多少，鼓勵青年勇敢向前走，政府若能有青創基地，提供交流互助的空間，更能創造生生不息鏈接。

客家部主任周江杰說，南投縣客家人口與發展的現況，人口外流為最大問題，提問青年朋友對家鄉的認識，分享自身經歷，點出政治與生活的緊密關係。埔里鎮長廖志城鼓勵青年關心國家大事，為人民共同的責任，也帶來埔里的冷泡茶，讓參與的青年學員更能感受家鄉的滋味。

蔡培慧曾任世新大學副教授，研究領域為農業經濟與社區發展，今天她當回「蔡老師」，詢問學員何為地方創生？並從台灣社會背景到南投在地創生，互惠與共享等重要因素，要學員打開視野。

蔡培慧說，地方創生並不會受限於人口過少，也不是農業與客庄的附屬，並且能在過程中找到讓人心動的地方。學員背景多元，有電商、表演藝術、農業、本土語言等，希望結合自身專長，在網路平台創立、繪本小人物、花藝等領域發展，過程中雖會遇到困難，但是帶著善意的態度，一步步做出改變，是非常重要的開始。

蔡培慧參與南投客家青年培力營隊，鼓勵學員結合自身專長，為家鄉帶來改變。圖／蔡培慧提供
蔡培慧參與南投客家青年培力營隊，鼓勵學員結合自身專長，為家鄉帶來改變。圖／蔡培慧提供

青年 蔡培慧 南投

延伸閱讀

影／「天佑台灣天佑嘉義」 黃敏惠祈福燈籠訴心願

南投拚振興 消費登錄每週抽10萬、最大獎50萬元

影／南投玩很大發票登錄上線 百萬現金大獎搶遊客

許淑華披藍袍選縣長 南投綠營不管對手力拚勝選

相關新聞

彰化芳苑海空步道暴紅 在地學童初體驗「風很涼」

彰化縣芳苑紅樹林海空步道紅不讓，今天土地主管機關林務局南投林管處邀請在地的育華國小師生家長及永興社區志工遊賞，雖然育華國...

創造就業環境 彰化縣舉辦就業博覽會+青年迴市集

彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元...

中部血庫存量剩6天！食品業攜手今再號召會員捐熱血

台中捐血中心今天說，目前中部血庫安全存量只剩下6天，包括O、A 及AB等三種血型都很缺，中華民國食品流通商業同業公會全國...

「我是小英雄」特殊兒童與長者運動會 熱鬧又溫馨

弘毓基金會、仁馨樂活園區與台北市恩美協會合辦「我是小英雄」特殊兒童暨長者運動會，今天也和大甲獅子會在台中市大甲體育場盛情...

全台唯一尚未路邊停車收費 南投縣最快明年7月實施

南投縣終於要實施路邊停車收費！因占用停車位普遍影響交通，南投縣政府已制定路邊停車收費自治條例，將送南投縣議會審議，最快明...

不給糖就搗蛋！豐原廟東商圈30日Halloween Go!

不給糖就搗蛋！下周六就是萬聖節，台中市豐原廟東復興商圈舉辦「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。