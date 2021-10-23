彰化芳苑海空步道暴紅 在地學童初體驗「風很涼」

彰化縣芳苑紅樹林海空步道紅不讓，今天土地主管機關林務局南投林管處邀請在地的育華國小師生家長及永興社區志工遊賞，雖然育華國小就在芳苑鄉，但「近水樓台未必先得月」，大多數學童第一次到海空步道，除了感覺「好熱鬧」，今天天氣明朗東北季風減弱，學童覺得「很涼快」，都說以後會再來玩。

芳苑紅樹林海空步道位在保安林地，林務局南投林管處規畫深度體驗，聘請專人導覽解說紅樹林類別、溼地和海茄冬特化組織與型態，並舉辦闖關遊戲讓學童往返多個據點，藉由圖卡介紹紅樹林生態，包括水筆仔、紅海欖等樹種，萬歲大眼蟹、彈塗魚等潮間帶生物，加深學童的印象。

海空步道9月初啟用迄今滿半個月，每逢假日湧入人潮，今天沒出現人擠人的場面，但遊客三五成群到來，海空步道相當熱鬧，人聲淹沒鳥叫聲。育華國小校長洪文章說，學校鄰近保安林，小朋友卻很少機會到保安林和認識什麼是保安林，幸有林務局南投林區管理處與社區團隊的規畫和協助，學童有機會把家鄉紅樹林當作天然教室，深度學習課本以外的知識。

育華國小吳姓學童表示，他住附近，聽過海空步道卻今天第一次到現場，覺得海風很涼爽、很舒服，他希望下一次能和家人一起來走走。社區陳姓居民也認為海空步道很好，是很讓民眾親近海洋生態的理想場域，為地方帶進遊旅收益，可是擔心熱潮退了，遊客逐漸減少，在地經濟榮景將曇華一現。

永興社區理事長洪延澤說，社區居民組成環境巡守隊，定期協助巡護保安林地及生態保育，加強清理周圍垃圾使保安林環境優化，希望吸引更多遊客前來。

林務局南投管理處處長李政賢指出，芳苑鄉保安林是國土綠網的關注區域，今年由周邊3個社區協力經營管理，南投林管處擴大參與對象，安排學童深度體驗保安林，進而了解保安林的重要性及多元服務價值，期待未來共同保護保安林。