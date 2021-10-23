快訊

高雄轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率近9成最高

台中瘋創業嘉年華登場 創意、創新、創業分享成功經驗

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市經發局今天舉辦「瘋創業嘉年華」，創業區有「寬心園」分享蔬食餐。圖／台中市經發局提供
台中市經發局今天舉辦「瘋創業嘉年華」，創業區有「寬心園」分享蔬食餐。圖／台中市經發局提供

創業夢想不設限！台中公司、商業登記家數成長數蟬聯五季六都第一，台中創業蓬勃發展！台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，今天舉辦「瘋創業嘉年華」，現場民眾踴躍，共同體驗「青創夢想成真」的美好。

經發局張峯源局長表示，創業需要衝動，把握機會去做，市府以青創夢想家創業一條龍服務，不遺餘力地為創業青年移除路障，嘉年華是市府青創輔導成果展現，以「瘋創業」為題，創意、創新、創業三區，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。

今天特別邀請國際青年商會「在地優秀青年創業家選拔」得獎者，HiFIVE 品牌創辦人兼執行長黃翊宸、台卷木建材有限公司負責人黃昱哲、沃克未來文化有限公司徐銘遠及尊任有限公司蔡依凝，分享創業甘苦談。

在創意區有「野沃」是協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品、桐享文創透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念。

創新區有輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可於床墊下量測生理訊號、智高將一般積木玩具加入科技元素、點晴科技運用AIoT技術設計銀髮族防失智之用品；創業區有「寬心園」分享蔬食餐。

今天活動搭配台中購物節熱潮，消費滿500元即可參加扭蛋遊戲與抽獎活動，活動除展攤外，還有創業talk、創新體驗、創意走秀等，壓軸是后里在地經營70年的老牌洗衣店「萬秀的洗衣店」第三代推手張瑞夫現身說法，老店重生、翻轉理念「珍惜所有時尚，讓循環發生」，讓民眾現場感受台中創業活力。

創業夢想不設限！台中市經發局今天舉辦「瘋創業嘉年華」，現場民眾踴躍，共同體驗「青創夢想成真」的美好。圖／台中市經發局提供
創業夢想不設限！台中市經發局今天舉辦「瘋創業嘉年華」，現場民眾踴躍，共同體驗「青創夢想成真」的美好。圖／台中市經發局提供

青年 夢想

延伸閱讀

台中市瘋創業嘉年華熱鬧登場

台南親子嘉年華大爆發 湧進5千多人歡度萬聖節

台中市十大伴手禮票選活動 網路報名起跑

台中購物節加碼市民限定 每周抽2組10萬月抽100萬

相關新聞

創造就業環境 彰化縣舉辦就業博覽會+青年迴市集

彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元...

中部血庫存量剩6天！食品業攜手今再號召會員捐熱血

台中捐血中心今天說，目前中部血庫安全存量只剩下6天，包括O、A 及AB等三種血型都很缺，中華民國食品流通商業同業公會全國...

「我是小英雄」特殊兒童與長者運動會 熱鬧又溫馨

弘毓基金會、仁馨樂活園區與台北市恩美協會合辦「我是小英雄」特殊兒童暨長者運動會，今天也和大甲獅子會在台中市大甲體育場盛情...

全台唯一尚未路邊停車收費 南投縣最快明年7月實施

南投縣終於要實施路邊停車收費！因占用停車位普遍影響交通，南投縣政府已制定路邊停車收費自治條例，將送南投縣議會審議，最快明...

不給糖就搗蛋！豐原廟東商圈30日Halloween Go!

不給糖就搗蛋！下周六就是萬聖節，台中市豐原廟東復興商圈舉辦「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原...

親子組隊參加「烏矸仔の秘密」 人人有獎、聽食農課程

台中市農會與台中魚市場合作「第二屆『烏矸仔の秘密』大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動」，以國產雜糧、鮮魚為食材，即日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。