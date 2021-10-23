台中瘋創業嘉年華登場 創意、創新、創業分享成功經驗
創業夢想不設限！台中公司、商業登記家數成長數蟬聯五季六都第一，台中創業蓬勃發展！台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，今天舉辦「瘋創業嘉年華」，現場民眾踴躍，共同體驗「青創夢想成真」的美好。
經發局張峯源局長表示，創業需要衝動，把握機會去做，市府以青創夢想家創業一條龍服務，不遺餘力地為創業青年移除路障，嘉年華是市府青創輔導成果展現，以「瘋創業」為題，創意、創新、創業三區，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。
今天特別邀請國際青年商會「在地優秀青年創業家選拔」得獎者，HiFIVE 品牌創辦人兼執行長黃翊宸、台卷木建材有限公司負責人黃昱哲、沃克未來文化有限公司徐銘遠及尊任有限公司蔡依凝，分享創業甘苦談。
在創意區有「野沃」是協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品、桐享文創透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念。
創新區有輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可於床墊下量測生理訊號、智高將一般積木玩具加入科技元素、點晴科技運用AIoT技術設計銀髮族防失智之用品；創業區有「寬心園」分享蔬食餐。
今天活動搭配台中購物節熱潮，消費滿500元即可參加扭蛋遊戲與抽獎活動，活動除展攤外，還有創業talk、創新體驗、創意走秀等，壓軸是后里在地經營70年的老牌洗衣店「萬秀的洗衣店」第三代推手張瑞夫現身說法，老店重生、翻轉理念「珍惜所有時尚，讓循環發生」，讓民眾現場感受台中創業活力。
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