彰化溪洲年度盛會開跑 今晚越夜越美麗

彰化縣溪州鄉年度盛會「提拔泥-溪遊記」系列活動，今天在溪州鄉森林公園展開，近千名遊客絡繹前來逛小農市集和參加免費手作體驗，觀賞在地社團表演歌舞，晚上舞台區有藝人獻唱，「溪遊記」將越夜越美麗。

彰化縣多項大型活動因新冠肺炎疫情而取消，2021溪州提拔泥-溪遊記差一點辦不成，鄉公所見疫情好轉，按照原規畫舉辦，但宣導起步慢，今天遊客跟過去相比明顯減少，但人少活動空間相對較大，遊客都可漫步溪州鄉森林公園，活動會場有吃有玩，晚會邀請「彰化囝仔」陳隨意、安可彼得Uncle Peter、愛人眼睛及溪州在地歌手鐘恩棣等歌手和樂團表演。

活動場地鄰近南州國小，20多個小農市集和飲食遊戲攤位一字排開，公園內闖關活動都與溪州鄉濁水溪黑泥有關，老少咸宜，「泥水摸象」要遊客在混濁泥水裡摸出有「象」或「相」字的象棋，「泥有多重」讓遊客隨手挑芭樂秤足3台斤，過5關可獲贈每張面額50元的溪遊券，限量1000份，遊客持溪遊券在今天市集購物和到溪州鄉內指定商家消費，可折抵現金50元。

手作體驗有3處，體驗項目分別是彩繪溪州芭樂、紅龍果捏麵、紮稻草人，親子都玩得很開心；詹姓遊客表示，防疫沒像先前那麼緊張，仍需注意社交距離，溪州鄉森林公園很寬闊，他和兒孫參加活動，很放心也很放鬆，紅龍果捏麵將帶回家當旅遊紀念。