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彰化溪洲年度盛會開跑 今晚越夜越美麗

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所在溪州森林公園舉辦提拔泥─溪遊記，溪州村社區使用資源回收品製作裝置藝術，左起第四河川局局李友平、鄉長江淑芬、文化局副局長吳文昇、溪州村村長陳麗華認為很有創意。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所在溪州森林公園舉辦提拔泥─溪遊記，溪州村社區使用資源回收品製作裝置藝術，左起第四河川局局李友平、鄉長江淑芬、文化局副局長吳文昇、溪州村村長陳麗華認為很有創意。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉年度盛會「提拔泥-溪遊記」系列活動，今天在溪州鄉森林公園展開，近千名遊客絡繹前來逛小農市集和參加免費手作體驗，觀賞在地社團表演歌舞，晚上舞台區有藝人獻唱，「溪遊記」將越夜越美麗。

彰化縣多項大型活動因新冠肺炎疫情而取消，2021溪州提拔泥-溪遊記差一點辦不成，鄉公所見疫情好轉，按照原規畫舉辦，但宣導起步慢，今天遊客跟過去相比明顯減少，但人少活動空間相對較大，遊客都可漫步溪州鄉森林公園，活動會場有吃有玩，晚會邀請「彰化囝仔」陳隨意、安可彼得Uncle Peter、愛人眼睛及溪州在地歌手鐘恩棣等歌手和樂團表演。

活動場地鄰近南州國小，20多個小農市集和飲食遊戲攤位一字排開，公園內闖關活動都與溪州鄉濁水溪黑泥有關，老少咸宜，「泥水摸象」要遊客在混濁泥水裡摸出有「象」或「相」字的象棋，「泥有多重」讓遊客隨手挑芭樂秤足3台斤，過5關可獲贈每張面額50元的溪遊券，限量1000份，遊客持溪遊券在今天市集購物和到溪州鄉內指定商家消費，可折抵現金50元。

手作體驗有3處，體驗項目分別是彩繪溪州芭樂、紅龍果捏麵、紮稻草人，親子都玩得很開心；詹姓遊客表示，防疫沒像先前那麼緊張，仍需注意社交距離，溪州鄉森林公園很寬闊，他和兒孫參加活動，很放心也很放鬆，紅龍果捏麵將帶回家當旅遊紀念。

鄉長江淑芬表示，今年為了防疫，主題活動從兩天縮減到1天，但精彩程度不減，鄉公所事前爭取約900萬元修剪老樹，讓視覺變得明亮，增設溜滑梯、玩沙池及攀岩等兒童設施，溪遊記系列活動除了今天重點活動，還前後延續4個周末，11月6日之前的每個周末傍晚在溪州森林公園舞台區同一地點都有街頭藝人表演。

參加彰化縣溪州提拔泥─溪遊記的民眾捏麵捏出Ｑ版紅龍果。記者簡慧珍／攝影
參加彰化縣溪州提拔泥─溪遊記的民眾捏麵捏出Ｑ版紅龍果。記者簡慧珍／攝影

森林公園 疫情

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