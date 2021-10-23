創造就業環境 彰化縣舉辦就業博覽會+青年迴市集

彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元的職務，此外，為鼓勵青年返鄉，縣府今天也在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作。

在就業博覽會中，縣長王惠美指出，參與廠商有9成是鹿港、和美在地廠商，讓有求職需求的民眾就近就業，有17家企業提供最高薪資超過4萬元以上，甚至有最高月薪10萬元薪資；近期因原物料高漲，各企業真的很辛苦，不過還是要拜託企業，人才是最重要的資產，要留住人才，薪水就要加碼，才會有更多年輕朋友留下來。

王惠美說，縣府希望年輕朋友能夠就近在家鄉服務，因此最近在伸港地區規劃青年住宅，目前南彰化也積極找地來規劃青年住宅。另外縣府每年有1000萬創業基金，每人最高補助經費30萬元。

本次活動特別設置「身障就業專區」是為協助身障朋友就業，讓身障朋友能順利進入職場，並能穩定就業，以及「彰化就業通平台專區」，提供超過2000筆以上彰化在地企業徵才資訊，以「地圖式」搜尋功能就近找工作。相關徵才活動訊息或職訓課程可洽詢撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊查詢。

為鼓勵青年返鄉，由彰化縣商業總會主辦的首屆彰化創業青年「迴市集」，預計辦理2場次，每場次設置20個創業青年攤位，首場是今天及明天(24日)上午11時至下午5時在鹿港公會堂舉行，第二場次則是11月20日及21日上午 11時至下午5時在彰化孔廟舉行。