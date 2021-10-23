快訊

高雄轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率近9成最高

創造就業環境 彰化縣舉辦就業博覽會+青年迴市集

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作，縣長王惠美到攤位參觀。圖／彰化縣政府提供
為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作，縣長王惠美到攤位參觀。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元的職務，此外，為鼓勵青年返鄉，縣府今天也在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作。

在就業博覽會中，縣長王惠美指出，參與廠商有9成是鹿港、和美在地廠商，讓有求職需求的民眾就近就業，有17家企業提供最高薪資超過4萬元以上，甚至有最高月薪10萬元薪資；近期因原物料高漲，各企業真的很辛苦，不過還是要拜託企業，人才是最重要的資產，要留住人才，薪水就要加碼，才會有更多年輕朋友留下來。

王惠美說，縣府希望年輕朋友能夠就近在家鄉服務，因此最近在伸港地區規劃青年住宅，目前南彰化也積極找地來規劃青年住宅。另外縣府每年有1000萬創業基金，每人最高補助經費30萬元。　　

本次活動特別設置「身障就業專區」是為協助身障朋友就業，讓身障朋友能順利進入職場，並能穩定就業，以及「彰化就業通平台專區」，提供超過2000筆以上彰化在地企業徵才資訊，以「地圖式」搜尋功能就近找工作。相關徵才活動訊息或職訓課程可洽詢撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊查詢。　　

為鼓勵青年返鄉，由彰化縣商業總會主辦的首屆彰化創業青年「迴市集」，預計辦理2場次，每場次設置20個創業青年攤位，首場是今天及明天(24日)上午11時至下午5時在鹿港公會堂舉行，第二場次則是11月20日及21日上午 11時至下午5時在彰化孔廟舉行。

王惠美參加鹿港公會堂的「迴市集」，王惠美說，本場次的設攤創業青年，其產品包羅萬象，吸引到大批人潮前來會場，讓創業青年有更多展露頭角的機會，歡迎民眾前往採購。

為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作，縣長王惠美（右）到攤位參觀。圖／彰化縣政府提供
為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作，縣長王惠美（右）到攤位參觀。圖／彰化縣政府提供
為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作，縣長王惠美（中）到攤位參觀。圖／彰化縣政府提供
為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作，縣長王惠美（中）到攤位參觀。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元的職務，縣長王惠美（右一）到場關心 。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元的職務，縣長王惠美（右一）到場關心 。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元的職務。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元的職務。圖／彰化縣政府提供
為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作。圖／彰化縣政府提供
為鼓勵青年返鄉，彰化縣政府今天在鹿港公會堂，舉辦為期兩天的彰化創業青年「迴市集」，透過這場域可以展示並銷售青年朋友的創作。圖／彰化縣政府提供

青年住宅 創業

延伸閱讀

籃球／彰化青年隊成軍 職籃球星魏嘉豪、阿巴西均入列

獲贈300件蔡鳳嬌九甲戲文物 彰化縣：推廣及典藏

電商平台開創上億商機 彰化縣打造電商重鎮

彰化大手筆砸1.3億採購新警車　汰舊換新提升警力

相關新聞

創造就業環境 彰化縣舉辦就業博覽會+青年迴市集

彰化縣政府今天上午在國立和美實驗學校辦理第4場就業博覽會，現場邀請37家縣內外廠商提供1200個職缺，不乏起薪達10萬元...

中部血庫存量剩6天！食品業攜手今再號召會員捐熱血

台中捐血中心今天說，目前中部血庫安全存量只剩下6天，包括O、A 及AB等三種血型都很缺，中華民國食品流通商業同業公會全國...

「我是小英雄」特殊兒童與長者運動會 熱鬧又溫馨

弘毓基金會、仁馨樂活園區與台北市恩美協會合辦「我是小英雄」特殊兒童暨長者運動會，今天也和大甲獅子會在台中市大甲體育場盛情...

全台唯一尚未路邊停車收費 南投縣最快明年7月實施

南投縣終於要實施路邊停車收費！因占用停車位普遍影響交通，南投縣政府已制定路邊停車收費自治條例，將送南投縣議會審議，最快明...

不給糖就搗蛋！豐原廟東商圈30日Halloween Go!

不給糖就搗蛋！下周六就是萬聖節，台中市豐原廟東復興商圈舉辦「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原...

親子組隊參加「烏矸仔の秘密」 人人有獎、聽食農課程

台中市農會與台中魚市場合作「第二屆『烏矸仔の秘密』大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動」，以國產雜糧、鮮魚為食材，即日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。