中部血庫存量剩6天！食品業攜手今再號召會員捐熱血

台中捐血中心今天說，目前中部血庫安全存量只剩下6天，包括O、A 及AB等三種血型都很缺，中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會延續去年10月秋冬捐血活動募到300多袋的好成績，今天號召會員在台中捐血中心舉行「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」公益活動，盼能拋磚引玉，目標挑戰500袋熱血。

台中捐血中心企劃課長陳家綺表示，台灣從今年5月爆發疫情以來，民眾都不敢出門捐血，捐血量嚴重下滑，直至8月開始疫情趨緩，民眾才願意出門捐血。中部血庫安全庫存量為7天，目前僅剩6天，O、A 及AB三種血型都缺。

中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會理事長賴立彪說，受疫情等因素影響，今年挽袖捐血的人數大幅降低，導致捐血中心血庫短缺，因此再度號召會員捐熱血，也盼拋磚引玉鼓勵更多民眾捐血。協會決議通過將捐贈一輛市價680萬元的捐血車，贈送給台中捐血中心，希望能3年內完成捐贈目標。