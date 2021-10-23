「我是小英雄」特殊兒童與長者運動會 熱鬧又溫馨

弘毓基金會、仁馨樂活園區與台北市恩美協會合辦「我是小英雄」特殊兒童暨長者運動會，今天也和大甲獅子會在台中市大甲體育場盛情展開一系列運動會項目、體驗活動，並邀請60位特殊兒童及長者超越自我，體驗充滿競技感與挑戰的熱血賽事，現場熱鬧又溫馨。

「我是小英雄」運動會已邁入第5年，今年由在地大甲獅子會捐助活動經費，邀集50名4到12歲特殊兒童及仁馨樂活園區10名，平均80歲高齡長者加入賽事，由台北市恩美協會協助設計木頭障礙賽、棒球、射箭、80公尺競賽、彩虹傘等闖關體驗項目。

大甲獅子會紀永章會長表示，秉持「誠心奉獻、愛心無限」精神，讓兒童與長者都能有感受到揮汗樂趣與熱情，同時結合光田綜合醫院團隊支援視力保健、血糖檢測等服務，更彰顯本活動的意義與服務精神。活動並邀請各企業、學校共120名志工，一對一陪伴運動員完成賽事，克服肢體障礙、挑戰自我限制。

「小馨」今年5歲，是重度身心障礙，持續參與此運動會已第二年，雖然坐在推車上體驗許多運動項目，身體有許多不便，但陪輔的志工，卻能感受到小馨熱血期盼的眼神，臉紅紅的參與整場賽事，她告訴在場的所有人員，「我可以做得到！我是勇敢的生命鬥士，小英雄！」她的家長也在一旁鼓勵，拿取獨一無二的獎牌、意義非凡的參賽證明。

仁馨表示，重視「生命意義」衰弱是因為停止學習和進取的理念，鼓勵長輩不能因為年齡受限運動項目，選擇過著單調無味的生活，鼓勵社區長者參與肌力與重量訓練，未來將在園區內推動樂齡銀髮健身班，透過運動訓練增強體能，參與互動課程與運動賽事融入社會，避免失能與失智，活化退休生活，建構高齡活躍新未來。