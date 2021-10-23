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全台唯一尚未路邊停車收費 南投縣最快明年7月實施

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市民族路停車格不多，駕駛停車困難，要求實施停車收費，改善停車問題。記者江良誠／攝影
南投市民族路停車格不多，駕駛停車困難，要求實施停車收費，改善停車問題。記者江良誠／攝影

南投縣終於要實施路邊停車收費！因占用停車位普遍影響交通，南投縣政府已制定路邊停車收費自治條例，將送南投縣議會審議，最快明年7月實施路邊停車收費，改善停車和市區交通。

南投是全台唯一未實施路邊停車收費的縣市，南投市民族路、彰南路路邊停車格不多，有的車子一放就是整天。除停車困難，也出現違停、占用通道現象，民眾要外出還得到處找人移車，十分困擾。

南投縣未實施路邊停車收費，一方面是考量停車供需不大，另一方面也是擔心民眾批評縣府搶錢，甚至衍生民怨，但隨著各縣市陸續實施路邊停車收費，改善市區停車和交通後，南投縣民支持停車收費呼聲越來越大。

駕駛人認為，到南投市看病、購物，繞了市區一大圈還是找不到停車位，質疑停車位長期被少數人占用，太不公平。商家也抱怨，路邊停車位不收費，有的車一停就是好幾天，貨物進出困難，還有顧客因為找不到地方停車直接離開，讓生意受到影響。這樣的現象，也在草屯、竹山、埔里等四大鄉鎮市發生。

南投縣政府工務處長陳錫梧說，為了解決路邊停車問題，縣府已經邀請草屯、南投、埔里、竹山等四大鄉鎮市論制訂路邊停車收費自治條例，竹山鎮認為市區道路較狹窄不適合再畫設停車格，南投、草屯和埔里都希望能實施。

工務處表示，縣府通過停車收費自治條例後，會送縣議會審議，審議通過後才能實施，最快實施時間應是明年7月。

張姓上班族說，南投縣若要實施路邊停車收費，也必須加強違停取締拖吊，尤其是市場及醫院周邊，這樣路邊停車收費政策才能事半功倍，達到改善交通目標。

南投市民族路停車格不多，駕駛停車困難，要求實施停車收費，改善停車問題。記者江良誠／攝影
南投市民族路停車格不多，駕駛停車困難，要求實施停車收費，改善停車問題。記者江良誠／攝影

南投 埔里 違停

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