不給糖就搗蛋！豐原廟東商圈30日Halloween Go!

不給糖就搗蛋！下周六就是萬聖節，台中市豐原廟東復興商圈舉辦「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原！」活動，有萬聖踩街大遊行、萬聖變裝比賽、「Trick or Treat」商圈吉祥物「福蘆弟」帶你搗蛋趣等，其中萬聖變裝比賽更祭出最高5千元獎金：商圈加碼發放「豐原Go購券」，花50元，可以購買面額150元的Go購券，活動當天即可消費。

豐原廟東復興商圈主委林定耀表示，「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原！」活動相當精采，有萬聖踩街大遊行、萬聖變裝比賽、「Trick or Treat」商圈吉祥物「福蘆弟」帶你搗蛋趣等，萬聖變裝比賽分為「兒童組」、「親子組」及5人以上「團體組」，並祭出最高5千元獎金，精彩可期。

商圈力挺台中市購物節，加碼發放「豐原Go購券」，只要花50元，就可以購買面額150元的Go購券，活動當天可至指定店家消費，超划算。10月30日中午12點至下午1點，將在豐原太平洋百貨前發送號碼牌，現場販售，售完為止。