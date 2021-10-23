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不給糖就搗蛋！豐原廟東商圈30日Halloween Go!
不給糖就搗蛋！下周六就是萬聖節，台中市豐原廟東復興商圈舉辦「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原！」活動，有萬聖踩街大遊行、萬聖變裝比賽、「Trick or Treat」商圈吉祥物「福蘆弟」帶你搗蛋趣等，其中萬聖變裝比賽更祭出最高5千元獎金：商圈加碼發放「豐原Go購券」，花50元，可以購買面額150元的Go購券，活動當天即可消費。
豐原廟東復興商圈主委林定耀表示，「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原！」活動相當精采，有萬聖踩街大遊行、萬聖變裝比賽、「Trick or Treat」商圈吉祥物「福蘆弟」帶你搗蛋趣等，萬聖變裝比賽分為「兒童組」、「親子組」及5人以上「團體組」，並祭出最高5千元獎金，精彩可期。
商圈力挺台中市購物節，加碼發放「豐原Go購券」，只要花50元，就可以購買面額150元的Go購券，活動當天可至指定店家消費，超划算。10月30日中午12點至下午1點，將在豐原太平洋百貨前發送號碼牌，現場販售，售完為止。
成功預購「豐原Go購券」或報名萬聖嘉年華活動者，活動現場報到能獲得「福蘆弟」萬聖限定口罩，現場安排打卡集點贈送萬聖「福蘆弟」line貼圖活動，詳情可至豐原廟東復興商圈粉絲專頁，網址： https://www.facebook.com/fengyuan.org.tw 。
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