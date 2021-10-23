親子組隊參加「烏矸仔の秘密」 人人有獎、聽食農課程

台中市農會與台中魚市場合作「第二屆『烏矸仔の秘密』大純釀親子料理競賽暨食農教育推廣活動」，以國產雜糧、鮮魚為食材，即日起開放親子組隊報名，11月13日由專業廚師指導、進行親子料理競賽，賽後進行筏子溪親子教育導覽等活動，相當豐富。

台中市農會總幹事林育葦表示，第一屆「烏矸仔の秘密」活動為專業餐廳廚師報名，考量醬油可說是家庭必備食材，第二屆將對象延伸至家庭親子組隊參加競賽，增進親子互動。活動於11月13日，上午9點至下午3點半台中魚市場哈漁碼頭3樓進行。

台中市農會說明，即日起至11月5日受理報名，歡迎親子家庭組隊(2-4人)參加，每組費用1500元整(含活動材料、保險、用餐、贈品、場地使用、食農教育活動費)，皆採網路報名進行，只要填寫報名表，主辦方將主動電話聯繫並依指定帳戶匯款，即完成報名。

活動內容包含：親子動手做料理競賽、國產雜糧食農教育課程、全新AI科技的筏子溪親子教育導覽等活動。為鼓勵孩子動手做料理的自信心，活動準備「人人有獎」的豐富獎品，配合台中市政府購物節活動，凡參加本活動者，當天另享台中魚市場門市消費85折的優惠折扣。