南投拚振興 消費登錄每週抽10萬、最大獎50萬元

疫後拚振興，南投縣政府今天宣布，明年4月30日前在南投消費滿額登錄，每週抽出新台幣10萬元及福袋驚喜包，還有加碼抽現金50萬元、30萬元、20萬元及手機、家電等禮品。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，政府發放振興五倍券，南投縣政府下午舉辦「南投玩很大，千千萬萬獎不完」記者會，民眾持今年10月1日至明年4月30日營業地點在南投縣的業者開立發票登錄，就有機會抽現金、超值福袋等，獎品超過千項、總獎金逾500萬元。

南投縣長林明溱提著裝滿滿的「現金箱」登場，國民黨立法委員許淑華、網紅團體含羞草日記「草爺」等人也出席，林明溱致詞說，疫情衝擊經濟，南投縣迎接歲末旅遊旺季，結合觀光、旅宿、餐飲業推出南投溫泉季、花卉嘉年華等活動，邀民眾來南投消費。

根據南投縣府觀光處資料，滿額200元發票即能登錄獲1組抽獎序號，滿400元獲2組，以此類推，單一會員帳號上限500組抽獎序號，今年10月29日至明年5月6日，每週五抽10萬元及含住宿券、門票、伴手禮兌換券的福袋驚喜包，還有特別加碼抽現金50萬元、30萬元、20萬元、iPhone手機、Dyson吹風機、Switch主機等好禮。

草爺先前曾違反防疫規定，多人群聚未戴口罩，如今縣府邀草爺站台，引起議論。對此，林明溱說，誰沒犯過錯，有認錯並繳清罰款就好，知錯能改，仍可為南投行銷；觀光處官員也表示，外界若有不同意見，虛心接受，也歡迎推薦合適的南投子弟助觀光行銷。