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遇到振興券加現金頭腦就打結？店員算錯還碎念 客人火大

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
黃姓女子昨天到彰化市一家知名肉圓店用一張500元五倍券及1000元現金要買800元肉圓，店家卻找她300元，她問店家不是應找700嗎？店員卻說「妳是用券換現金」，讓她很火大。圖／翻攝自臉書爆料公社二館
黃姓女子昨天到彰化市一家知名肉圓店用一張500元五倍券及1000元現金要買800元肉圓，店家卻找她300元，她問店家不是應找700嗎？店員卻說「妳是用券換現金」，讓她很火大。圖／翻攝自臉書爆料公社二館

遇到振興券加現金頭腦就打結? 黃姓女子昨天到彰化市一家知名肉圓店用一張500元五倍券及1000元現金要買800元肉圓，店家卻找她300元，她問店家不是應找700嗎？店員卻說「妳是用券換現金」，氣得她說「你還我，我拿現金給你」，文章po出，有民眾笑翻說「這很難算嗎?」

黃女po文說，昨天到這家肉圓店買了13顆肉圓加3個湯共800元，她問店家有沒有收券，店家說「有，但不找零」，所以她拿了500元五倍券及1000元現金給店員，結果店員只找她300元，她跟店員說要找700元哦，店員竟說她是用券換現金。

黃女跟她說，如果你不會算沒關係，你現金還我，我肉圓再加4顆湊一千元券，店員又不要了，還跟旁邊店員一直碎念，旁邊一名阿弟還跟這店員解釋，她沒有換錢，還有貼錢付，但這店員還是念了快5分鐘，讓她很火大，直說自己算數有問題，不檢討，還檢討客人。

Po文 一出也在網路引發熱議，有民眾說，有人遇到五倍券加現金就不會算了，算錯覺得沒面子、下不了台，才會碎碎念。今天店家也出面說明，是誤會一場，後來有找給客人正確的金額，也對客人感到抱歉。

黃姓女子昨天到彰化市一家知名肉圓店用一張500元五倍券及1000元現金要買800元肉圓，店家卻找她300元，她問店家不是應找700嗎？店員卻說「妳是用券換現金」，讓她很火大。圖／翻攝自臉書爆料公社二館
黃姓女子昨天到彰化市一家知名肉圓店用一張500元五倍券及1000元現金要買800元肉圓，店家卻找她300元，她問店家不是應找700嗎？店員卻說「妳是用券換現金」，讓她很火大。圖／翻攝自臉書爆料公社二館
黃姓女子昨天到彰化市一家知名肉圓店用一張500元五倍券及1000元現金要買800元肉圓，店家卻找她300元，她問店家不是應找700嗎？店員卻說「妳是用券換現金」，讓她很火大。圖／翻攝自臉書爆料公社二館
黃姓女子昨天到彰化市一家知名肉圓店用一張500元五倍券及1000元現金要買800元肉圓，店家卻找她300元，她問店家不是應找700嗎？店員卻說「妳是用券換現金」，讓她很火大。圖／翻攝自臉書爆料公社二館

肉圓 彰化

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