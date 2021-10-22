彰化漁港工程延宕 解約廠商將重新發包完工再等2年
彰化漁港第一階段基礎建設工程原訂今年完工，但因廠商出現財務問題，嚴重延宕工程，彰化縣府農業處長邱奕志表示，已與廠商解約，將在今年年底加速重新發包，希望在2023年完工。
彰化縣議員葉國雄今天在議會關心彰化漁港工程延宕問題，由於地方20多年來爭取設置彰化漁港，終獲行政院核定，第一期基礎建設工程為14億多元，彰化漁港主要建設為防風林、防波堤、內港口碼頭、漁筏停泊碼頭、浮動碼頭等基礎設施，原定目標是今年4月就要開港營運，但2017年開工的防坡工程最近卻嚴重延宕。
邱奕志表示，承包防坡堤的廠商出現嚴重財務問題，已延宕工程，所以縣府與廠商已解約，將再重新發包，原廠商防波堤工程已完成75%，但在建材原物料節節上漲下，重新發包可能還得再爭取增加預算。
彰化縣漁民期盼多年一個不候潮的彰化漁港，因為自從彰濱工業區開發後，彰化沿海的漁港和泊地逐年淤積嚴重，漁民在冬天常都在等東北季風漲潮時才能出海，嚴重影響漁民捕魚的時間，特別在11月烏魚收成季節，也常因為候潮影響漁獲量，所以希望此座不候潮的彰化漁港可以儘速完工。
彰化漁港目前防風林填築及圍堤工程、「漁筏停泊區及浮動碼頭工程」均已完工，「防波堤及內港口開闢工程」去年也進行破堤通水儀式，延宕的防坡堤預計年底重新發包後，希望能在2023完工，讓漁港順利啟用。
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