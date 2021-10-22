彰化員鹿路最塞車路段有解 台電今會勘同意電線地下化
彰化縣溪湖鎮市區員鹿路的車流量大，在不可能拓寬道路情況下，地方人士想出電線地下化的對策，今天下午鎮長黃瑞珠、立法委員謝衣鳳、台電彰化區營業處處長陳据湖等人共同初勘，達成鎮公所與員鹿路南側住戶協調提供土地放置箱，如果沒問題，台電即可施工讓市區員鹿路最壅塞600公尺路段的電線地下化。
員鹿路不但是員林市到二林鎮的交通要道，從溪湖鎮東環路口到二溪路之間的員鹿路路段約600公尺，連結彰水路通往埤頭、竹塘、埔鹽、福興、秀水直達彰化市，臨路民宅幾乎家家開店，商業繁榮，但路寬僅約7公尺，非上下班時段車水馬龍，上下班時段經常大塞車。
立法委員謝衣鳳接獲民眾陳情，希望「最擁擠的員鹿路路段能變寬一點」，經過和鎮公所、鎮民代表、當地里長討論，一致認為不可能辦理徵收和拆除民宅來拓寬道路，想讓員鹿路變寬一點的唯一辦法只有電線地下化，移除電線桿就能騰出空間當道路。
鎮長黃瑞珠、立法委員謝衣鳳、台電彰化區營業處處長陳据湖、鎮民代表劉晚玉及平和里里長鄭篤喜等人，今天下午會勘東環路到二溪路之間的員鹿路，道路南側有溪湖鎮農會、溪湖國小等機關，道路北側清一色是民宅，未來電線地下化需有空間設置電力置箱，道路南側這兩個機關的空地較大，設置置箱的難度較低，因此優先施做員鹿路南側電線地下化，道路路面可多出70公分，工程經費約1150萬元。
600公尺電線地下化不只放置兩個置箱，台電將設計置箱位置，今天要求鎮公所跟居民協調並取得同意台電設置置箱，只要沒問題，即可進行電線地下化作業，若未獲同意，萬一施工時遭抗爭，電線地下化計畫將功虧一籄。鎮長黃瑞珠答應盡力協調，促成東環路到二溪路之間的員鹿路南側早日電線地下化，提高用路人特別是機車騎士的行車安全。
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