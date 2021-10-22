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這是要嚇誰？稻浪中冒人頭　路過民眾嚇一跳

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉稻田冒出一顆「人頭」，靜止不動，近看來是模特兒的頭。圖／竹塘國中校長黃仲平提供
彰化縣竹塘鄉稻田冒出一顆「人頭」，靜止不動，近看來是模特兒的頭。圖／竹塘國中校長黃仲平提供

這是要嚇誰？彰化縣竹塘鄉慈航宮附近一處稻田，近日冒出一顆「人頭」，有多名路過民眾嚇一跳，近看原來是模特兒的頭，麻雀等野鳥照樣飛來飛去，有民眾笑說「沒嚇到鳥，先嚇到人。」

南彰化今年二期水稻預計11月中旬收割，現已結穗吸引麻雀等野鳥覓食，農民趕鳥方法五花八門，有的在稻田間交錯拉起金屬彩帶，陽光下閃閃發亮，有的架起帽子雨衣稻草人，也有插選舉旗幟，但只用一顆「人頭」假裝農民在田裡抬頭的招數較少見，因此多名路過民眾嚇一跳。

竹塘鄉農會總幹事詹光信今天表示，今年因8月上旬大雨，農民補植部分秧苗，導致二期稻作產期拉長，未受大雨影響的水稻已成熟，最近開始收割，大部分水稻11月中旬收割，成熟中稻穗漿狀胚乳和已熟稻子一定會招來野鳥食用，不過當地稻田的鳥害還好，沒聽農民特別提起對鳥害感到困擾。

彰化縣竹塘鄉稻田冒出一顆「人頭」，靜止不動，嚇到不少人。圖／竹塘國中校長黃仲平提供
彰化縣竹塘鄉稻田冒出一顆「人頭」，靜止不動，嚇到不少人。圖／竹塘國中校長黃仲平提供

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