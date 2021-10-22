獵人出動！兩周移除二林溪綠鬛蜥數量破紀錄

二林鎮二林溪是目前已知彰化縣內綠鬛蜥的大本營，屢有民眾通報「蜥蹤」，因冬季綠鬛蜥進入交配期，縣政府痛下決心根除，委託彰化縣野鳥學會找移除埃及聖鹮的獵人出手，果然13天成功移除成蜥243隻。

近日有網友在臉書社群「二林人的大小事」PO文，指稱林務局找獵人到二林溪打綠鬛蜥。彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷今天表示，林務局找原住民青年獵人組隊移除埃及聖鹮，成效良好，農業處請林務局提供原住民青年獵人名單，委託彰化縣野鳥學會聘請其中兩人到二林溪移除綠鬛蜥。

「行家一出手，便知有沒有。」兩名原住民青年獵人13天前到二林溪移除綠鬛蜥，每天都有斬獲，有二林鎮民路過聽見槍聲，知道是移除綠鬛蜥都贊成移危害台灣自然生態的外來種；截至今天，原住民青年獵人協助彰化縣野鳥學會、縣政府農業處，合計移除243隻成蜥。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說，彰化鳥會過去移除綠鬛蜥，沒有強而有力的工具，很多時候「看得到，碰不到。」有些綠鬛蜥曾被人類驚擾到近乎神經質，稍有動靜就逃竄到不見「蜥」影，希望熱心民眾跟綠鬛蜥保持距離，不要驚擾，以免「訓練」綠鬛蜥見人就躲，不易被捕。

彰化縣野鳥學會過去用釣竿綁活套結的方式捕捉綠鬛蜥，雖不驚擾牠們，但「佛系」捕捉法只能每年捉30、40隻，縣政府農業處評估二林溪位在彰化縣南端，溪流土堤加上氣溫較高，是全縣最適合綠鬛蜥生活的環境，一旦進入冬季，綠鬛蜥又要大舉繁殖，因此決定在入冬前由彰化縣野鳥學會聘請高手強力移除。