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獵人出動！兩周移除二林溪綠鬛蜥數量破紀錄

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣野鳥學會從縣政府轉交的推薦名單中聘請兩名原住民青年獵人，不到兩周移除243隻。圖／彰化鳥會提供
彰化縣野鳥學會從縣政府轉交的推薦名單中聘請兩名原住民青年獵人，不到兩周移除243隻。圖／彰化鳥會提供

二林鎮二林溪是目前已知彰化縣內綠鬛蜥的大本營，屢有民眾通報「蜥蹤」，因冬季綠鬛蜥進入交配期，縣政府痛下決心根除，委託彰化縣野鳥學會找移除埃及聖鹮的獵人出手，果然13天成功移除成蜥243隻。

近日有網友在臉書社群「二林人的大小事」PO文，指稱林務局找獵人到二林溪打綠鬛蜥。彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷今天表示，林務局找原住民青年獵人組隊移除埃及聖鹮，成效良好，農業處請林務局提供原住民青年獵人名單，委託彰化縣野鳥學會聘請其中兩人到二林溪移除綠鬛蜥。

「行家一出手，便知有沒有。」兩名原住民青年獵人13天前到二林溪移除綠鬛蜥，每天都有斬獲，有二林鎮民路過聽見槍聲，知道是移除綠鬛蜥都贊成移危害台灣自然生態的外來種；截至今天，原住民青年獵人協助彰化縣野鳥學會、縣政府農業處，合計移除243隻成蜥。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說，彰化鳥會過去移除綠鬛蜥，沒有強而有力的工具，很多時候「看得到，碰不到。」有些綠鬛蜥曾被人類驚擾到近乎神經質，稍有動靜就逃竄到不見「蜥」影，希望熱心民眾跟綠鬛蜥保持距離，不要驚擾，以免「訓練」綠鬛蜥見人就躲，不易被捕。

彰化縣野鳥學會過去用釣竿綁活套結的方式捕捉綠鬛蜥，雖不驚擾牠們，但「佛系」捕捉法只能每年捉30、40隻，縣政府農業處評估二林溪位在彰化縣南端，溪流土堤加上氣溫較高，是全縣最適合綠鬛蜥生活的環境，一旦進入冬季，綠鬛蜥又要大舉繁殖，因此決定在入冬前由彰化縣野鳥學會聘請高手強力移除。

原住民 青年

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