快訊

秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

大安芋頭綿密鬆軟 芋農鐘天雨奪優質評鑑冠軍

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供
台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供

台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，以生鮮芋頭外觀及熟芋香氣口感等項目評比，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。農業局指出，每年8月至明年4月生產的芋頭口感綿密鬆軟、芋香濃郁，消費者不容錯過。

大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，邀請農糧署中區分署張文美課長、中市農業局科長林春良等五人擔任評審，根據生鮮芋頭外觀整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害情形，以及熟芋香氣、色澤、質地、口感等項目專業評比。

評審對於33組參賽產品仔細審查、評比，今年大安優質芋頭評鑑由農友鐘天雨摘下特等獎，鐘世翔、張原榕2人榮獲頭等獎，李進合、呂炳春、林泰郎3人榮獲金質獎，許勝昆、李洪菊、林銀堂及張村田4人榮獲銀質獎。

農業局表示，台中為全國最大芋頭產區，全市栽培面積達881公頃、年產量達1.5萬公噸，分佈於大甲、大安、后里及外埔等區，其中大安位在大安溪與大甲溪間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候適宜的優勢。

產季落在每年8月至翌年4月，芋頭口感綿密鬆軟、芋香濃郁，大安農會推廣地區產業建立「大安溪芋」標章品牌行銷通路，歡迎市民踴躍購買。

台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供
台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供
台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供
台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供
台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供
台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。圖／台中市農業局提供

農會 生鮮 台中市

延伸閱讀

跟著雄獅Fun新玩台中 二日遊最低1,999元起

食譜／豪華版芋頭鹹粥 早餐吃滿吃足一天心情好

台中大安、霧峰農會合作 產銷履歷豬肉酒粕香腸新上市

議員質疑大安媽祖雕像靠擲筊？盧秀燕：當然要問媽祖

相關新聞

媽媽武術選手再奪金開先例 彰縣研議重金或聘僱獎勵

110年全國運動會昨天在新北市閉幕，彰化縣代表隊奪牌33面，其中金牌9面，是最近3屆以來最多，總成績排名回升到全國第十二...

交通部鐵路建設方案沒南投 許淑華怒：我們被忽略了

高鐵延伸到宜蘭，設站地點引起熱烈討論。立委許淑華今天表示，交通部2030全國高快速鐵路網整體規劃，打造「西部高鐵、東部快...

台中南屯水肥廠惹怨 環局：已堵孔洞

台中市水肥資源處理中心位於南屯區永春東路，從日治時代使用迄今，藍綠議員昨在議會批評，周邊居民抱怨臭氣沖天，要求水肥廠遷移...

彰化稽查大樓公安 89棟有缺失

彰化縣喬友大樓大火傷亡慘重，縣府稽查縣內11層以上大樓，到昨天稽查完成96棟，除7棟無缺失，89棟都有待改善，其中53棟...

台中太平市民大道 111年底完工

台中市太平區市民大道全長2.7公里，屬於北太平重要幹道，首期工程早在2015年完工後，後續因為土地徵收問題延宕至今。台中...

台中海生館 議員擔心變蚊子館

台中海洋生態館歷經3任市長、花了11年打造，迄今尚未營運，議員前往考察後，質疑從企鵝館、白海豚館，後來還傳出水母館，到底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。