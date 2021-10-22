大安芋頭綿密鬆軟 芋農鐘天雨奪優質評鑑冠軍

台中市大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，33組區內產銷班及芋農參加，以生鮮芋頭外觀及熟芋香氣口感等項目評比，最終由農友鐘天雨榮獲評鑑冠軍。農業局指出，每年8月至明年4月生產的芋頭口感綿密鬆軟、芋香濃郁，消費者不容錯過。

大安區農會今舉辦「110年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，邀請農糧署中區分署張文美課長、中市農業局科長林春良等五人擔任評審，根據生鮮芋頭外觀整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害情形，以及熟芋香氣、色澤、質地、口感等項目專業評比。

評審對於33組參賽產品仔細審查、評比，今年大安優質芋頭評鑑由農友鐘天雨摘下特等獎，鐘世翔、張原榕2人榮獲頭等獎，李進合、呂炳春、林泰郎3人榮獲金質獎，許勝昆、李洪菊、林銀堂及張村田4人榮獲銀質獎。

農業局表示，台中為全國最大芋頭產區，全市栽培面積達881公頃、年產量達1.5萬公噸，分佈於大甲、大安、后里及外埔等區，其中大安位在大安溪與大甲溪間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候適宜的優勢。