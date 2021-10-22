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獲贈300件蔡鳳嬌九甲戲文物 彰化縣：推廣及典藏

中央社 / 彰化縣22日電

彰化縣文化局今天收到近300件九甲戲文物，包含戲服、頭飾、南管琵琶等，全都來自已故演員蔡鳳嬌個人收藏，文化局將用作九甲戲藝術教育推廣及典藏，同時辦特展讓外界認識。

彰化縣劇團演員蔡鳳嬌去世後，留下近300件九甲戲文物，她的兒子黃椿榮為使九甲戲文化永續流傳，將這批文物捐給彰化縣文化局，彰化縣長王惠美今天在南北管音樂戲曲館頒發感謝狀給黃椿榮，致謝無私將母親蔡鳳嬌珍藏大半輩子的文物捐出當作典藏、教學使用。

王惠美致詞說，在九甲戲式微年代，縣府能收藏這批文物更顯珍貴，文化局分類、記錄、初步評估，並精選出保存良好物品搭配蔡鳳嬌演出照片，即日起至民國111年1月15日在戲曲館展示廳辦理九甲戲文物特展，可惜受限空間無法全部呈現，未來再分類分批展出。

王惠美表示，台灣的九甲戲始於彰化縣伸港鄉，特點為「南唱北拍」，南唱北拍指以南管唱腔融入北管鑼鼓曲調，演出大家喜歡的武戲，又稱「交加戲」或「高甲戲」，60年代常受邀婚喪喜慶演出，隨著時代變遷，歌仔戲興起，加上九甲戲傳承不易等因素而逐漸式微。

王惠美指出，縣府重現、傳承九甲戲曲風華，文化局自100年起開辦「高甲戲研習班」，並持續從109年起與伸港國中合作開設「高甲戲音樂社團」，讓在地學子有機會學習九甲戲，盼一直傳承文化。

王惠美說，蔡鳳嬌民國39年生於伸港鄉，小學畢業後即加入「囝仔班」學戲，先後加入正新麗園、生新樂南管歌劇團，以「旦角」為主，尤其擅長小旦，但文武旦也行，70年代更曾到菲律賓演出半年，丈夫黃吉元也曾同是戲班後場人員，蔡鳳嬌60多歲時仍參與劇團演出，演戲生涯長達40多年。

黃椿榮說，他雖然在「戲棚下」長大，但不太懂九甲戲，媽媽去世5、6年，戲服、頭飾、南管琵琶等一直放家裡，他很擔心未來會損壞、荒廢，剛好有議員提到文化局有興趣，他很感謝文化局與專業老師們用心整理這些文物，並保存這項傳統技藝。

文化局 文物

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