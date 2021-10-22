媽媽武術選手再奪金開先例 彰縣研議重金或聘僱獎勵

110年全國運動會昨天在新北市閉幕，彰化縣代表隊奪牌33面，其中金牌9面，是最近3屆以來最多，總成績排名回升到全國第十二名，縣政府教育處從提高奪牌獎金及人事進用兩個方向研議獎勵辦法，期待有效激勵彰化縣體育選手為縣爭光。

全運會彰化縣代表隊獲9金、8銀、16銅，合計33面獎牌，9面金牌項目分別為游泳2面、跆拳道1面、舉重1面、射擊1面、武術1面、田徑3面，金牌數多於104年7面、106年7面、108年5面，總成績從108年第十四名回升到第十二名。縣長王惠美在第一時間向所有選手與教練團隊的辛苦付山與努力表達感謝。

縣政府教育處表示，檢視最近10年成績，以承辦百年全運的時候達到最高峰，共獲19金、14銀、17銅，總獎牌數128面，全國排名第六，102年開始退燒，共獲13金、14銀、16銅，總獎牌數已大幅減少為43面，全國排名第七，此後一路下滑，教育處了解百年全運士氣大振的原因除了提高奪牌獎金，另訂立金牌選手可獲聘為縣政府約聘僱人員的獎勵措施有關，教育處將據此重新研擬獎勵辦法，最遲在12月間全運會慶功宴中公布。

今年彰化縣代表隊奪金選手之中，以武術選手吳姿宜最為特別。彰化縣承辦百年全運的那一年，她代表彰化縣出賽並獲得金牌，依照當年度獎勵辦法，獲聘為縣政府約聘僱人員，服務10年期間她結婚生育3名子女，從未疏於練習，今年重披戰袍為縣出征，擊敗亞運好手高玉娟等人，在女子組65公斤級拿下金牌。

田徑選手戴士皓參加男子組擲鐵餅項目擲出52.44公尺，奪得金牌，距離上次奪金已相隔6屆之久；他說，過去12年總有受傷、疲憊、厭倦的時刻，謝謝老師、學長姐、朋友、家人和女友的支持與鼓勵，才能讓他再度站上第一名的頒獎台。

田徑選手向俊賢在上屆全國運動會之前因為練習受傷，出賽成績受影響，今年他已傷癒，先在全國大專校院運動會小試身手，跳出2.10公尺拿下公開男生組跳高冠軍，這次全運會他直接從2.06公尺起跳，每次都在第一次試跳成功，最後以2.21公尺奪金，而且達到明年杭州亞運的出賽資格。

田徑選手邱于庭就讀清華大學，日前在全國大專校院運動會擲出51.74公尺獲得公開女子組擲標槍亞軍，不服輸的她加倍練習，全運會女子組標槍擲出52.93公尺贏得金牌。

跆拳道選手劉威廷把今年全國運動會視為選手生涯的終戰，成功締造男子組對打80公斤級連霸紀錄，今後他以擔任運動教練為目標，繼續為跆拳道運動盡心力。舉重選手許瑋君在女子組59公斤級配合教練作戰策略，在抓舉88公斤、挺舉105公斤兩項創造佳績，戰勝地主亞運代表隊為彰化縣抱回1金。