交通部鐵路建設方案沒南投 許淑華怒：我們被忽略了
高鐵延伸到宜蘭，設站地點引起熱烈討論。立委許淑華今天表示，交通部2030全國高快速鐵路網整體規劃，打造「西部高鐵、東部快鐵」的交通型態，卻忽略南投公共運輸系統布局，要求交通部除了現階段田中支線與集集線串聯計劃外，應增加其他鐵路計畫，完善南投基礎建設。
許淑華說，交通發展是南投人最關心的議題，發展低碳旅行是與世界接軌必要條件，鐵路運輸具有安全、可靠、舒適且載運量大的優勢。但交通部的鐵路建設方案中就是少了南投，「我們被忽略了！」
南投縣幅員廣大，鐵路卻只有集集線，但8月14日台16線上邊坡發生大規模邊坡崩塌，嚴重影響到民宅安全，邊坡整治已經刻不容緩。許淑華積極爭取下，台鐵提出邊坡保護性的整治計劃，預計今年以2.6億元動工，為該路段全面性解決坍塌隱患。
因車埕站火車停駛，遊客減少約兩成，對當地店家無疑是雪上加霜。許淑華要求交通部增加集集支線的大眾運輸運量，參考小黃公車和幸福巴士的營運方式，讓高鐵站與集集支線快速往返，帶動觀光人潮提升營運效率。
許淑華說，南投發展觀光的第一要素是交通，但目前整體規劃中，唯一相關的就是鐵路田中支線與集集線，過去鐵路規劃可能因工法無法克服而繞過南投，但現在應有很多可以克服的地方，且鐵路只要安全顧好載客量、低碳需求、社會目的都能符合，交通部要朝此目標規劃，2030高快速鐵路計畫仍有檢討空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言