交通部鐵路建設方案沒南投 許淑華怒：我們被忽略了

高鐵延伸到宜蘭，設站地點引起熱烈討論。立委許淑華今天表示，交通部2030全國高快速鐵路網整體規劃，打造「西部高鐵、東部快鐵」的交通型態，卻忽略南投公共運輸系統布局，要求交通部除了現階段田中支線與集集線串聯計劃外，應增加其他鐵路計畫，完善南投基礎建設。

許淑華說，交通發展是南投人最關心的議題，發展低碳旅行是與世界接軌必要條件，鐵路運輸具有安全、可靠、舒適且載運量大的優勢。但交通部的鐵路建設方案中就是少了南投，「我們被忽略了！」

南投縣幅員廣大，鐵路卻只有集集線，但8月14日台16線上邊坡發生大規模邊坡崩塌，嚴重影響到民宅安全，邊坡整治已經刻不容緩。許淑華積極爭取下，台鐵提出邊坡保護性的整治計劃，預計今年以2.6億元動工，為該路段全面性解決坍塌隱患。

因車埕站火車停駛，遊客減少約兩成，對當地店家無疑是雪上加霜。許淑華要求交通部增加集集支線的大眾運輸運量，參考小黃公車和幸福巴士的營運方式，讓高鐵站與集集支線快速往返，帶動觀光人潮提升營運效率。