生人迴避！彰化和美鎮23日晚間「送肉粽」 路線曝光

彰化縣和美鎮一名40多歲男子疑因久病厭世，家屬訂本月23日（周六）晚間10時到11時，舉辦「送肉粽」吊煞科儀，以安撫人心，做完法事後，送上貨車，沿路載到出海口，家屬並公告路線，呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

據了解，這名男子未留遺書，家人不願多談，但仍顧慮當地民眾感受，舉辦這場送肉粽科儀，以安定人心。家屬並公布送肉粽路線圖，即從和美鎮和頭路640巷左轉和順路，再右轉和順路639巷，再右轉嘉卿路2段，往國道3號交流道方向，走防汛道路，送往大肚溪出海口。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。送肉粽路線當晚，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。

地方人士指出，相對於沿海的鹿港地區送肉粽，大多徒步沿途做法、鞭炮沖天，時間較長，參與者較多，比較容易造成民眾恐慌，和美鎮這名亡者的送肉粽儀式，由於沿路用車載出海，速度快，就算會車也往往不知情，因此沿途民眾不必恐慌，但沒事盡量不要跑，早點回家。

由於疫情三級警戒期間，一些宗教儀式都必須停止，期間有一場送肉粽儀式即被停辦，農曆七月鬼月在傳統也不辦送肉粽儀式，因此最近幾個月都未見送肉粽儀式，直到疫情趨緩，逐漸放寬宗教儀式，上月29日晚間，在彰化二林地區即有一場舉行送煞儀式，緊接就是本月23日晚間和美這場送肉粽儀式。