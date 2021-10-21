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南投7萬成員「埔里人通通+近來」突遭臉書滅團 網友傻眼

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里第二大臉書社團「埔里人通通+近來」昨突遭臉書停用滅團。圖／「埔里人通通+近來」喬峰提供
南投埔里第二大臉書社團「埔里人通通+近來」昨突遭臉書停用滅團。圖／「埔里人通通+近來」喬峰提供

有將近7萬成員、南投埔里第二大臉書社團「埔里人通通+近來」，昨天突然消失，地方網友不解，紛私訊管理團隊，經版主一查，臉書以違反社群守則停用，一夜之間被「滅團」，眾人傻眼，版主現雖已申訴復權，但是否繼續經營仍在評估中。

繼有40萬成員的「新竹大小事」、28萬成員的「彰化人大小事」等臉書社團被滅團後，南投埔里地區二大社團「埔里人通通+近來」昨也發生同樣情形，在地民眾一早上網找不到該社團，誤以為自己遭踢，紛紛私訊管理團隊詢問狀況。

「埔里人通通+近來」管理版主喬峰指出，19日晚上仍正常管理社群，隔天早上網友詢問訊息就如雪花般飛來，急忙一查才發現臉書以社團未遵守「社群守則」將，說是違反成人性剝削相規定，讓他納悶不解，對於一夜之間被滅團，很傻眼。

而「埔里人通通+近來」在埔里當地經營近10年，從無到現在已有近7萬人，管理團隊盡心盡力，一發現張貼牽涉仇恨、暴力、色情等訊息就盡快刪除，對商品販售也嚴格要求須留正確住址及聯絡方式，避免買賣糾紛，未料仍被臉書「滅團」。

至於為何會被臉書停用，是否爭取復權經營，喬峰則表示，社團內其實不會有色情貼文，畢竟有發現也會馬上刪除，因此不排除是被無理檢舉才遭停用，目前已有向臉書申訴，但後續能不能繼續經營，除了是否申訴成功外，他也還在評估。

喬峰說，長期管理地方社團，壓力不小且已有年紀，親友是建議他讓「埔里人通通+近來」走入歷史或交棒，因此還在評估中；此外，在地也有年輕族群想要經營管理，後續社團若復活接棒或再創新社團等相關有定案會再對外公布。

埔里 南投

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