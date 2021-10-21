議員拋南投升格想法 林明溱：修正財劃法更重要

南投縣議員葉仁創今天請南投縣政府研議升格「大南投」可行性，以免其他縣市升格直轄市後，南投更遭邊緣化；縣長林明溱認為，修正財政收支劃分法更重要，讓資源分配更公平。

南投縣議會定期會今天開會，由於新竹市、基隆市、彰化縣紛紛傳出「升格」聲音，縣議員葉仁創等人今天也提案，要求南投縣政府研議升格「大南投」直轄市相關可行性，以免原本資源就較不足的南投縣更遭邊緣化，葉仁創說，希望大家一起向中央大聲疾呼。

葉仁創表示，新竹市長林智堅提出合併升格為「大新竹市」想法，基隆市長林右昌也拋出與北海岸部分行政區整併升格的說法，就他的感覺來說，便產生一種相對剝奪感，南投縣算是偏鄉，未來資源是否被更排擠，讓他非常憂慮，為南投更美好未來，希望縣府研議。

對此，南投縣長林明溱接受媒體聯訪表示，他擔任立委時期即要求中央修正財政收支劃分法，應多補助貧困縣市，但始終沒有改善，其他縣市爭取升格，主要希望爭取更多統籌分配稅款及各種資源，若政府資源過度集中直轄市，其他縣市將被排擠，建議中央先修正財政收支劃分法，資源平均公平分配，才能化解升格爭議。

另外，林明溱會中也報告民國111年總預算及6大面向施政成果，他說，中寮鄉環鄉道路分期全部開工，完工後將大幅提升中寮鄉交通水準及產業發展；青年住宅第1期工程9月動土，第2期工程也將啟動，第3期規劃在南投市藍田市地重劃區，盼青年安心留鄉就業打拚。

林明溱表示，教育方面積極爭取整建與充實體育設施，包含雙冬國小等10所學校的半戶外運動場，以及教室裝設冷氣政策獲補助新台幣8億9352萬元，縣府自籌配合款1億1043萬元，完工後改善縣內173校、3619間教室，裝設7235台冷氣，約4萬2000名師生受惠。