助青年創業夢想成真 台中「瘋創業嘉年華」分享成果
台中市公司、商業登記家數成長數蟬聯五季六都第一，創業蓬勃發展，台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，10月23日要舉辦「瘋創業嘉年華」，以創意、創新、創業三大分區，展現市府青創輔導成果。
經發局副局長李逸安表示，創業需要衝動，更要把握機會去做，市府提供青創一條龍服務，為創業青年移除路障，嘉年華規劃青創產品展售、知名創業家分享及豐富的舞台活動，以創意、創新、創業三大分區，呈現孵化計畫、SBIR、創櫃版等創業成功案例，並特別以「瘋創業」為主題，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。
這次參加「瘋創業嘉年華」的業者在各領域有傑出表現，創意區的「野沃」協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品，「桐享文創」透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念。
創新區「輔人科技」自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可於床墊下量測生理訊號，「智高」將一般積木玩具加入科技元素，「點晴科技」運用AIoT技術設計銀髮族防失智用品；創業區「寬心園」以台中市為據點成為蔬食餐飲領導品牌。
「瘋創業嘉年華」10月23日上午11時至晚間8時在老虎城購物中心前廣場舉辦，現場除展攤外，更安排創業talk、創新體驗、創意走秀等舞台活動，壓軸則由后里在地經營70年老牌「萬秀洗衣店」第三代推手張瑞夫現身說法老店重生、翻轉理念「珍惜所有時尚，讓循環發生」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言