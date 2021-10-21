助青年創業夢想成真 台中「瘋創業嘉年華」分享成果

台中市公司、商業登記家數成長數蟬聯五季六都第一，創業蓬勃發展，台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，10月23日要舉辦「瘋創業嘉年華」，以創意、創新、創業三大分區，展現市府青創輔導成果。

經發局副局長李逸安表示，創業需要衝動，更要把握機會去做，市府提供青創一條龍服務，為創業青年移除路障，嘉年華規劃青創產品展售、知名創業家分享及豐富的舞台活動，以創意、創新、創業三大分區，呈現孵化計畫、SBIR、創櫃版等創業成功案例，並特別以「瘋創業」為主題，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。

這次參加「瘋創業嘉年華」的業者在各領域有傑出表現，創意區的「野沃」協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品，「桐享文創」透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念。

創新區「輔人科技」自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可於床墊下量測生理訊號，「智高」將一般積木玩具加入科技元素，「點晴科技」運用AIoT技術設計銀髮族防失智用品；創業區「寬心園」以台中市為據點成為蔬食餐飲領導品牌。