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春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

台中購物節登錄金額破20億 單日新增3.5億元

中央社 / 台中21日電

台中購物節從10日開跑以來，台中市政府今天統計指出，到20日為止發票登錄金額已達新台幣20.9億元，APP下載量破68萬次，僅20日單日就新增3.5億元，消費力爆發。

台中市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，台中購物節自10日起跑到20日累計登錄金額已達20.9億元，是去年同期的6倍以上，平均1天可增加達2億元，20日單日就增加3.5億元，展現驚人消費力。

經發局也從熱點地圖中發現，最受消費者青睞的店家大多集中於西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區、大里區、太平區等，其中又以逢甲夜市所在地「西屯區」為消費之冠，庶民經濟的消費力不可小覷。

經發局指出，另外豐原區、大甲區、沙鹿區、梧棲區等原縣區消費熱度也逐漸提升，山、海、屯區消費都有顯著成長，顯示台中購物節對帶動全市消費確有助益。

台中購物節今年祭出逾3億元現金獎，經發局表示，市府推出天天抽出1000組現金獎5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬元，預計發出超過6萬個現金紅包，還有壓軸抽出精品好宅等大獎，邀請全台民眾到台中使用振興五倍券，還可登錄發票抽大獎。

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